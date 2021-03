“La Contraloría Universitaria, mediante oficio OCU-R-229-2009, llamaba la atención al Consejo Universitario acerca de las consecuencias que estas dos medidas tendrían a futuro sobre el sistema de administración de salarios en particular, y sobre las finanzas institucionales, en general. No obstante, esas claras advertencias al parecer no fueron consideradas”, expone el informe de la Comisión para el Análisis del Sistema de Administración de Salarios del 2015.