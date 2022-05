‘Trabajo sin salario, estoy desesperada’: Ataque de Conti se refleja en economía de funcionarios públicos

Los ataques del grupo de ciberdelincuentes conocido como Conti comenzaron el 18 de abril en el Ministerio de Hacienda. (Rafael Pacheco Granados)

Michelle Quesada, docente de Estudios Sociales y Educación Cívica del Liceo Puente Piedra, en Grecia, no ha recibido un colón de salario durante dos quincenas seguidas.

En la segunda quincena de abril, debido al ataque de los delincuentes cibernéticos conocidos como The Conti Team (El Grupo Conti) a las plataformas informáticas del Ministerio de Hacienda, no le pagaron pues su prórroga para cubrir la plaza de una docente que falleció no estaba registrada en el sistema de pagos Integra II, el cual resultó afectado por el ataque.

Esperaba que su salario se viera reflejado este jueves con el pago de la primera quincena de mayo; ella gana ¢360.000 por periodo, pero, al revisar su cuenta, la misma estaba igual de vacía que hace 15 días.

“Estoy desesperada, trabajo sin salario. Tenía unos ahorros que tuve que ir a sacar para mantenerme estos días, pero ya no tengo más; mi jefa me acaba de decir que en el MEP ( Ministerio de Educación Pública) le dijeron que van a durar de tres a seis meses en arreglar los salarios. En mi casa le ayudo a mi papá que está desempleado y ayudo a los estudios a mi hermano, tengo trabajo pero no tengo salario”, manifestó Quesada.

El Ministerio de Hacienda informó que la noche de este jueves depositaría el salario correspondiente a la primera quincena del mes de mayo a 124.126 funcionarios del Gobierno Central, Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes y Dirección de Migración y Extranjería, entidades incluidas en el Sistema Integra.

Después del ataque de Conti, la segunda quincena de abril del Gobierno se pagó usando como base la planilla de marzo, pero, para pagar la primera quincena de mayo este jueves, dijo haber generado una planilla de forma manual en la cual coordinó con cada una de las instituciones para que remitieran los archivos con la información salarial de su personal, a fin de minimizar inconsistencias.

Sin embargo, esto no ocurrió, la institución reconoció que los problemas persisten, pero no se sabe cuándo llegará la solución ni cuántos funcionarios están siendo afectados.

“Dado que esta planilla se generó de manera manual, pudieran no estar incluidas todas las modificaciones correspondientes al periodo de pago por concepto de incapacidades, horas extras, cese, o depósitos de pago a personal de nuevo ingreso. En caso de presentarse alguna inconsistencia, las personas deberán reportar su situación directamente en las áreas de recursos humanos de cada dependencia”, indicó Hacienda este jueves.

Laura Rojas, compañera de Michelle, pasa por la misma situación. Ella es docente interina de Artes Plásticas del Liceo Puente Piedra, que tiene 718 alumnos. Gana ¢376.000 por quincena pero, desde la segunda quincena de marzo a la fecha, afirma que solo ha recibido ¢70.000 en todo ese período.

También encontró su cuenta bancaria vacía este jueves. El problema es que Rojas vive en Puntarenas y, semanalmente, gasta ¢50.000 en gasolina para trasladarse hasta su centro educativo. No tiene dinero para seguir yendo.

“La verdad es que tengo todas las cuentas atrasadas, créditos atrasados, mi familia me ha auxiliado con la comida, mis compañeros con la gasolina, pero ya para la otra semana no puedo conseguir plata con nadie más y tengo que venir a trabajar”, manifestó Rojas.

Ella debe mantener a sus dos niños: un bebé y uno la escuela. Le tuvo que decir a su jefa, la directora del liceo, Lilliam Callejas, que va a tener que desestimar de su puesto pues no tiene cómo ir a trabajar.

Lilliam Callejas, está muy preocupada por esta situación ya que afirmó que si las docentes no llegan a trabajar tendría que reportarlas y eso les afectaría su nombramiento y, si desestiman, se queda sin personal para atender a los alumnos.

“Me solidarizo con la gente cuando me dicen que no les pagan; la gente no vive del aire, es urgente que el nuevo presidente actúe”, dijo Callejas.

El 8 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves firmó un decreto para que la presidencia de la República “tomara el control del planteamiento, dirección y coordinación de los procesos necesarios para lograr la contención y solución” a los ciberataques contra las instituciones públicas. En la anterior administración, la batuta la llevó el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Se desconoce el papel que tendrá en la estrategia y qué van a hacer para solucionar los problemas de pago.

Los ataques del grupo de ciberdelincuentes conocido como Conti comenzaron el 18 de abril en el Ministerio de Hacienda y siguieron, un día después, en el Micitt. Una larga lista de entidades se sumaron, aunque en algunos casos con mínimos efectos, según el reporte dado el 7 de mayo, último día de gobierno de Carlos Alvarado.

Esta semana se desconoce si hubo nuevas acciones de los hackers, pues las nuevas autoridades aún no han dado informes. Igualmente, no se ha actualizado cómo avanza el restablecimiento de servicios y sistemas de Hacienda.