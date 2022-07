Renuncia miembro del CSE: ‘Eliminación de FARO fue una mala decisión nunca consensuada y sí impuesta’

El 9 de junio anterior se reunió el CSE para discutir la eliminación de las pruebas FARO, lo que finalmente ocurrió.

Manuel Calderón Esquivel, miembro suplente del Consejo Superior de Educación y representante de primaria, presentó su renuncia ante este órgano el pasado 20 de junio.

[ Pruebas FARO se eliminaron sin análisis técnico previo ]

La razón que indicó es que no estuvo de acuerdo con el proceso de eliminación de las Pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) y con el proceso de elección de la secretaria del Consejo, Estibaliz Pérez.

“Me despido no sin antes reiterar que la eliminación de las pruebas FARO fue una mala decisión nunca consensuada y sí impuesta, nunca se mencionó a la prensa la solicitud de este servidor de indicar que los Cuestionarios de Factores Asociados no son las pruebas FARO y lo que presentó disgusto y problemas fue la aplicación de los mismos”, expresó Calderón.

El funcionario es actualmente supervisor del Ministerio de Educación Pública (MEP) y estuvo durante tres administraciones en el CSE.

Consultado al respecto por La Nación sobre su desacuerdo con el proceso de eliminación de las pruebas, Calderón dijo que en la sesión del 9 de junio, en la que se iba discutir por primera vez el tema, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, ya llevaba la respuesta que le iba a dar a la prensa sobre la decisión del CSE de la eliminación de las evaluaciones.

[ Consejo Superior de Educación elimina las pruebas FARO ]

“Cuando yo le cuestioné esto, ella dijo que yo estaba equivocado, que también tenía la respuesta si nosotros hubiéramos dicho que no. Le cuestioné que si ya tenían impresas las pruebas que eran una semana después y me contestó que no y yo le respondí ‘y si el Consejo hubiera votado que las pruebas no se tenían que eliminar, ¿cómo hace ud para imprimir las pruebas en una semana, empacarlas y entregarlas para que se apliquen? Ustedes ya tenían todo esto planeado’. Me dijo que estaba equivocado. Ninguno de los compañeros del Consejo opinó” , explicó Calderón.

La misma ministra reconoció a La Nación que FARO se eliminó sin ningún análisis técnico y que el problema no eran las pruebas si no la forma en cómo se manejaron.

Calderón dejó manifiesto en la carta de renuncia su inconformidad por la manera en que se estaban desarrollando los acuerdos en el Consejo, encargado de aprobar la política educativa en el país.

“Por mi postura ética, moral y profesional, no comparto la ideología, forma de trabajo y mucho menos el proceder con situaciones que afectan a la educación costarricense y a mi persona”, expresó el funcionario.

Elección de la secretaria Copiado!

Calderón agregó que, a pesar de que la elección de la secretaria del CSE se debe realizar entre una lista de varios candidatos, cuyos currículums se deben analizar, la ministra solo llevó a una persona para ocupar ese puesto, Estibaliz Pérez, y dijo que era “de su confianza”.

Lo anterior a pesar de que varias personas habían aplicado como oferentes para el puesto.

[ MEP corre para conformar Consejo Superior de Educación y cancelar pruebas FARO de junio ]

“Considero que la elección de la secretaria del CSE no se realizó de forma transparente y también fue una imposición, sin dejar espacio para elegir, sin valorar que ese puesto no constituye un lugar de confianza para la Administración”, manifestó Calderón en su carta.

Agregó que, finalizando la sesión donde se eligió a Pérez como secretaria del Consejo, ella “cometió un error” diciendo que se había reunido en la mañana con el asesor legal del CSE.

“Le cuestioné a la ministra que no es posible que ella (Pérez) estuviera en la mañana trabajando como secretaria del CSE, cuando aún no había sido nombrada. La señora (Müller) se enojó y me dijo ‘es una interpretación suya, ella me estaba ayudando a mí’”, declaró el ahora exmiembro del Consejo.

Tras la renuncia de Calderón, el órgano vuelve a quedar con faltantes, sin embargo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) dijo ante consultas de La Nación, que, al ser miembro suplente, este órgano puede seguir sesionando sin su nombramiento.

“En este momento se encuentra en proceso de selección la persona que le sustituiría”, dijo la oficina de prensa del MEP.