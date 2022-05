MEP corre para conformar Consejo Superior de Educación y cancelar pruebas FARO de junio

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este lunes que presentará una propuesta al Consejo Superior de Educación (CSE) para cancelar las convocatorias de FARO de primaria y y secundaria programadas el próximo mes. La primera estaba prevista para entre el 15 y el 17 de junio, la segunda para entre el 29 de junio y el 1.° de julio, respectivamente.

Sin embargo, este Consejo aún no está completo porque el mismo MEP no ha nombrado a los miembros faltantes. De hecho, este órgano, responsable de la política educativa del país, no sesiona desde marzo. El MEP corre para hacer dichos nombramientos.

De esta forma, los escogencia de los miembros, la publicación de los miembros en La Gaceta, el inicio de las sesiones y el análisis de la propuesta que presentará la ministra de Educación, Anna Katherina Müller, tiene que hacerse en menos de 15 días, para que la cancelación de las pruebas pretendida por el Gobierno se haga efectiva.

Igualmente, queda a decisión del CSE acoger o no la pretensión de la ministra con respecto a las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), de acuerdo con sus criterios técnicos.

Asimismo, la ministra dijo que propondrá al CSE la modificación del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, para que las pruebas aplicadas en noviembre y diciembre de 2021 a los alumnos de quinto grado, décimo y undécimo, en el caso de colegios técnicos, se empleen como diagnóstico, sin afectar la nota final de los estudiantes.

“El MEP lleva a cabo una revisión integral de las pruebas estandarizadas y una vez concluido presentará el resultado de este análisis al Consejo Superior de Educación”, dijo el MEP en un comunicado.