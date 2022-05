Colegios privados quieren evaluar la calidad de su educación, pero separados del MEP

El MEP estableció las pruebas FARO para evaluar a los alumnos de todo el país, en sustitución del bachillerato. El nuevo gobierno anunció que tiene otra propuesta, apenas en construcción.

Los centros educativos privados esperan la resolución del Consejo Superior de Educación (CSE) sobre si se eliminan o no las pruebas nacionales FARO, sin embargo, desde ahora adelantaron que su intención es que se evalúe por aparte la educación de las escuelas y colegios privados con pruebas creadas por ellos mismos y no por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El anuncio lo hizo este lunes Rommel Porras, vicepresidente de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) y director general de Kamuk School, en medio de la incertidumbre por el futuro de FARO, luego de las manifestaciones que hizo el sábado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien aseguró que esas pruebas se eliminarían, aunque la decisión aún no ha pasado por el Consejo Superior de Educación.

“Si insisten en que las pruebas se hagan (FARO u otra) entonces qué mejor que sea la ACEP la que pueda generar estas pruebas para estandarizar la educación (privada). Si el Estado considera que es bueno que se mejore la calidad de la educación en el sector privado, bueno, entonces, que el sector privado y público se evalúen por aparte”, manifestó.

Según Porras, las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) fueron constituidas para hacer un proceso de estandarización, es decir, asegurar que la educación tenga un mínimo de calidad y que sea la misma en todos los sectores. No obstante, en criterio del representante eso no es posible, al menos no con el panorama actual.

“No podemos comparar o pretender estandarizar el sector privado y el sector público de la misma forma, las realidades son realidades distintas. Hay una diferencia abismal entre la calidad de la educación propuesta por el sector privado y el público. Nosotros tenemos autonomía en la administración del proceso de enseñanza, autonomía en la definición de nuestros esquemas evaluativos y también administrativos, todo, según el voto 3350 de la Sala Constitucional Constitucional, emitido en 1992″, aseveró Porras.

No obstante, aseguró que por ahora continuarán preparando a sus estudiantes para realizar las pruebas FARO previstas para las próximas semanas, pues comparte que el anuncio presidencial sin el aval del CSE solo generó confusión. Por eso, Porras pidió a las autoridades estatales “que haya claridad” sobre el modelo a aplicar.

“Creo que estamos sin una propuesta, sin un norte en temas de educación. La realidad de los centros educativos es otra, estamos haciendo lo nuestro, en ese sentido seguimos caminando. ¿En qué nos afecta (que quiten FARO)? En que ya no vamos a dedicar tiempo, que nos obliga a desviarnos de nuestros programas, para atender las pruebas FARO”, agregó.

Por el momento, la propuesta que pide Porras al MEP ni siquiera existe.

El fin de semana, luego de que Chaves diera a conocer su decisión de eliminar FARO, la ministra de Educación, Anna Katherina Müller, informó de que apenas está trabajando con un equipo técnico del MEP en una propuesta para sustituir las actuales evaluaciones y la misma se presentará al Consejo Superior de Educación, el cual aún no está conformado pues le falta un miembro.

“Existen razones técnicas suficientes que amparan esta recomendación, la cual será analizada por el Consejo próximamente. El Consejo se va a reunir luego de que se publique el nombramiento de la persona que llenará el puesto vacante en este momento”, manifestó la jerarca.

Este lunes, el MEP no ha informado a la comunidad educativa sobre qué pasará con las pruebas FARO para alumnos de último año de primaria y secundaria, previstas para comenzar el 15 de junio.

El CSE no ha acordado otra cosa al respecto por lo que la realización de dichos exámenes se mantiene vigente. El Consejo es un órgano de naturaleza jurídica constitucional, con personalidad jurídica instrumental y presupuesto propio, que tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Política.

Es al Consejo al que le corresponde aprobar el sistema de evaluación de los aprendizajes, entre una larga lista de tareas.