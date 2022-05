Consejo Superior de Educación varado: ‘No hemos tenido ningún acercamiento con la nueva ministra’

La Ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, en compañía de sus dos de sus viceministros Leonardo Sánchez (izq), viceministro de Planificación y Rodolfo Chévez Chévez, viceministro administrativo.

El 9 de marzo fue la última vez que se reunió el Consejo Superior de Educación (CSE), responsable de la orientación y dirección de la enseñanza oficial del país. Desde ese día, el Consejo no ha sesionado debido a que la anterior administración finalizó sin nombrar al sustituto del exministro Leonardo Garnier, quien renunció a su puesto en ese órgano.

[ Exministro Leonardo Garnier renuncia al Consejo Superior de Educación ]

Ahora, el nuevo gobierno debe designar a dos exministros de Educación para conformar el Consejo, pero a la fecha no se tiene noticia de los nombramientos, en medio de la crisis educativa actual.

“No hemos recibido ninguna comunicación de la nueva ministra (Anna Katherina Müller Castro). Don Steven González, (el exministro) nos dijo que habían estado buscando al sustituto de Leonardo Garnier pero que ninguna persona había aceptado. No hemos tenido ningún acercamiento con la nueva ministra” , enfatizó Betania Seas, representante de Educación Primaria.

[ Consejo Superior de Educación urge nombrar a sustituto de Leonardo Garnier: ‘Esperan elecciones’ ]

Entre las tareas que quedaron pendientes para el Consejo está la aprobación final de los programas de educación técnica, según informó la docente.

“Todo está allí retenido hasta que se vuelva a sesionar, no se le puede dar ninguna respuesta a las solicitudes. En realidad, no nos ha llamado la nueva ministra, no hemos tenido ningún acercamiento. En el Consejo nos reunimos a finales de abril muy preocupados por la situación que está sucediendo, por las personas que faltan para tener el Consejo estructurado y poder sesionar”, manifestó Seas.

El Consejo es el encargado de aprobar los planes de desarrollo de la educación pública, así como los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades educativas; tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal.

También, avala los reglamentos, los planes de estudio y programas que deban regir los establecimientos educativos no universitarios y resolver sobre los problemas de correlación e integración del sistema.

Se encarga además del sistema de evaluación de los aprendizajes de promoción y graduación; las solicitudes de equivalencia de estudios y títulos de estudiantes y profesionales extranjeros que no sean de la competencia de las universidades.

[ Alumnos cargan con cuatro años de ‘apagón educativo ]

Además, está a cargo de la política de infraestructura educativa, los planes para la preparación, el perfeccionamiento y estímulo del personal docente.

La Nación consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) por la falta de los nombramientos pero no respondió al cierre de la nota.