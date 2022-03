Consejo Superior de Educación urge nombrar a sustituto de Leonardo Garnier: ‘Esperan elecciones’

Desde hace más de un mes, el exministro de Educación Leonardo Garnier renunció a su cargo ante el CSE. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Desde hace más de un mes y en medio de la actual crisis educativa, el Consejo Superior de Educación (CSE) no sesiona debido a que el Poder Ejecutivo no ha nombrado al sustituto del exjerarca Leonardo Garnier quien renunció a su puesto en dicho órgano.

El Consejo es un órgano de naturaleza jurídica constitucional y tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Política.

“Es un claro incumplimiento de deberes del Poder Ejecutivo. No somos un órgano de Gobierno ni Junta Directiva. El CSE es un órgano constitucional, órgano colegiado al cual no le alcanzan los vaivenes políticos menos electorales. Están esperando resultados de elecciones dicen, cuando somos un órgano ajeno a esos vaivenes.Si no nombran no hay cuórum estructural por tanto no se puede sesionar”, dijo Manuel Antonio Bolaños, miembro del CSE y exministro de Educación (2003-2006).

Gilda Montero Sánchez, delegada de los gremios ante el CSE, coincidió en que la situación es preocupante, puesto que no se ha logrado sesionar por falta de un miembro y tienen muchos temas pendientes.

“En consulta al señor ministro de Educación (Steven González), este ha indicado que la Presidencia, ha sugerido esperar al cambio de gobierno. Esta situación podría entenderse como un ‘incumplimiento de deber del Ejecutivo’. Desconozco si hay gestiones realizadas ante exministros para ocupar el cargo que está vacante. Como integrante propietaria, he externado al señor ministro mi preocupación y he solicitado una reunión, conjuntamente con el resto de compañeros, para que analicemos la situación y busquemos soluciones”, manifestó González.

El CSE está compuesto por siete miembros, dos de ellos deben ser exministros de Educación y deben ser designados por el Poder Ejecutivo.

La Nación solicitó explicaciones a Casa Presidencial y al jerarca del Ministerio de Educación, Steven González, sobre las razones por las cuales no se ha nombrado al nuevo miembro pero no contestaron al cierre de la nota.

Hace un mes, Garnier, exministro de Educación (2006-2014), renunció al cargo como miembro del CSE, que mantenía desde agosto de 2018. Se separó para asumir el cargo de asesor especial en educación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, durante la Cumbre sobre la transformación de la Educación, que se realizará en setiembre en Nueva York, EE. UU.

Funciones Al CSE le corresponde aprobar los planes de desarrollo de la educación pública, los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades educativas; tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal.

Entre otra larga lista de deberes, el Consejo aprueba los reglamentos, planes de estudio y programas que deban regir los establecimientos educativos no universitarios y resolver problemas de correlación e integración del sistema. Además, los planes de estudio y los aspectos centrales del currículum y cualquier otro factor que pueda afectar la enseñanza en sus aspectos fundamentales.