Exministro Leonardo Garnier renuncia al Consejo Superior de Educación

Nombramiento de Leonardo Garnier en el CSE vencía en agosto del 2022 (Jeffrey Zamora R)

El exministro de Educación Leonardo Garnier (2006-2014) renunció a su cargo como miembro del Consejo Superior de Educación (CSE), el cual ocupaba desde agosto de 2018 y que vencería en agosto próximo.

Según explicó Garnier a La Nación, la renuncia era necesaria para asumir el puesto de asesor especial en educación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, durante la Cumbre sobre la transformación de la Educación, que se realizará en setiembre en Nueva York, Estados Unidos.

“Para poder asumir la designación de asesor especial del secretario Guterres, de Naciones Unidas, para la Cumbre Transformando la Educación, no podía tener ningún tipo de relación laboral, por lo que tuve que renunciar al CSE y pedir un permiso sin goce de salario en la Universidad de Costa Rica (UCR) durante el resto del año. Naciones Unidas es muy estricta con eso”, dijo Garnier a este medio.

Retos del CSE

El exministro consideró que su paso por el CSE fue un “período extraño por la pandemia y la huelga previa”, hechos que marcaron mucho la gestión del Ministerio de Educación Pública (MEP) en estos cuatro años e impactaron también el trabajo del Consejo.

Destacó, sin embargo, que en este período se avanzó en la actualización de los programas de educación técnica.

“Yo diría que casi toda la malla curricular de los colegios técnicos está al día con la evolución del mercado de trabajo. En términos de evaluación y a pesar del desacierto que se presentó con los cuestionarios de factores asociados, creo que fue importante actualizar las pruebas nacionales para acercarse cada vez más a una evaluación que no solo valora conocimientos sino también competencias”, manifestó el exjerarca.

Desde su punto de vista, el pendiente más importante que deja, es completar el proceso que buscaba reformar integralmente la educación de adultos y que se empezó a gestar en 2018. Este, dijo, no logró concretarse ya que en el país hay casi dos millones de personas adultas que nunca completaron la secundaria y por falta de competencias certificadas se les dificulta el acceso al mercado de trabajo.

“Se analizó en el CSE una idea inicial de esto y se le solicitó al MEP una propuesta ambiciosa para construir una modalidad que pudiera evaluar en las personas adultas cuáles de las competencias necesarias para una vida productiva y ciudadana habían desarrollado por su experiencia de vida y cuáles no, para luego ofrecerles mediante un esquema modular la oportunidad de completar esas competencias y poder certificarse. Lamentablemente, el proceso al día de hoy no se ha completado y es de las cosas que me habría gustado ver convertidas en realidad antes de dejar el CSE”, manifestó.

Para él también está el reto de que el país se recupere del impacto de la pandemia en un sentido “cuantitativo”, de lograr mantener a los estudiantes en la escuela y el colegio y recuperar las tasas de escolaridad que se habían alcanzado, pero también aprovechando los aprendizajes de esta crisis en el uso de nuevas herramientas educativas para dar un salto.

“No se trata de volver a donde estábamos en 2019, sino de ‘volver al futuro’, mejorando la calidad de los aprendizajes”, concluyó.

Sin sesionar

Gilda Montero Sánchez, delegada de los gremios ante el CSE, dijo que desde que se fue Leonardo Garnier no han sesionado, por lo que es muy importante que se nombre al nuevo miembro.

Es al actual ministro de Educación, Steven González, al que le corresponde hacer el nombramiento del nuevo miembro, el cual debe ser un exjerarca de esa cartera.