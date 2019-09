"Si yo le digo a una empresa: ‘usted me hace una escuela en ¢200 millones’, cómo es que de pronto la empresa me dice: ‘no, me salió en ¢400 millones’. Yo tenía un préstamo total que alcanzaba para 80 obras, si alguna me sale más cara quiere decir que otra no la voy a poder construir”, añadió.