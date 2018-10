“Analicemos, no me muevo hasta que llegue la sentencia de legalidad o ilegalidad. ¿Cuánto dura? ¿Si no llega este año, seguimos en huelga? Compañeros, hablemos de verdad. Está bien, no llega ahora, no llega en diciembre, no llega en enero, no llega en febrero. Salimos el 29 de julio a huelga dos días, ¿les rebajaron una peseta? No, es que no pueden, no ha salido declaratoria tampoco.