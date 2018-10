“Analicemos, no me muevo hasta que llegue la sentencia de legalidad o ilegalidad. ¿Cuánto dura? ¿Si no llega este año, seguimos en huelga? Compañeros, hablemos de verdad. Está bien, no llega ahora, no llega en diciembre, no llega en enero, no llega en febrero. Salimos el 29 de julio a huelga dos días, ¿les rebajaron una peseta? No, es que no pueden, no ha salido declaratoria tampoco. Por eso, entonces, me espero lo que tenga que esperar seis meses para que se haga un declatoria. No. Seamos lógicos, tampoco seamos obsecados pero seamos lógicos. Una cosa es la lógica y otra la obsecación si ustedes me dicen lógicamente que en seis meses o un año algo va a cambiar y seguimos la huelga un año, yo les digo ‘hagamos la lucha’, pero en mes y medio tampoco va a cambiar nada”, dijo Cascante a sus afiliados según otro video.