Poder Ejecutivo firma convenio con Liceo de Costa Rica para usar terreno en construcción de Ciudad Gobierno

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció, la tarde de este viernes, la firma de un convenio con la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica para asegurar el uso de un terreno de 10.000 metros cuadrados en la construcción de Ciudad Gobierno, uno de los proyectos estrella de la administración de Rodrigo Chaves Robles.

Este acuerdo estuvo precedido por denuncias realizadas por un miembro de la Junta y varios egresados del centro educativo, de supuestas presiones y chantajes por parte del Poder Ejecutivo para hacerse con ese lote.

Según Rodrigo Soto, integrante de la Junta, el MEP amenazó con no cubrir los gastos del Liceo, como servicios públicos, conserjes y cocineras, si no suscribían el convenio. Al mismo tiempo les indicaron que de no ceder el inmueble el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dejaría de alquilar el sitio, el cual utiliza como oficinas y talleres.

En la fotografía se observa el terreno que, según el convenio firmado entre el Gobierno y las autoridades del Liceo de Costa Rica, pasaría a manos del Estado para la construcción de Ciudad de Gobierno. (Roger Bolaños Vargas)

Por ese alquiler, el Liceo de Costa Rica obtiene unos ¢16 millones mensuales. Con esos recursos cancela los servicios mencionados.

“Es un chantaje, es un chantaje. Nos torcieron el brazo, sencillamente eso es como decir: acepta o cierra. Es así de sencillo”, comentó Soto, quien se egresó del Liceo de Costa Rica en 1979.

El miércoles anterior, la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro, negó que se estuviera presionando a la Junta del Liceo de Costa Rica para traspasar el terreno a nombre del Estado y así poder avanzar con Ciudad Gobierno.

Este viernes, la oficina de prensa del MEP comunicó la firma del acuerdo y aseguró que se harán cargo de los gastos operativos del centro educativo.

“El convenio contempla mejoras a la piscina y el gimnasio del Liceo de Costa Rica, así como la pintura, entre otros. También suplir las necesidades actuales de mobiliario de la cocina del comedor estudiantil”, indicó.

Por su parte, el MOPT se comprometió a mantener el pago del alquiler hasta diciembre de 2023.

El miércoles pasado, Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación del MEP, dijo que daría una entrevista sobre este tema el día jueves 8 de junio, pero hasta la tarde de este viernes no ha contestado las llamadas y mensajes enviados por este diario.

Ciudad Gobierno ocupará cuatro cuadras en Plaza González Víquez, San José, para la construcción del complejo de edificios para oficinas gubernamentales. Según datos oficiales, el proyecto generaría ahorros de hasta $23 millones anuales en alquileres.