Padres y alumnos ponen candado a colegio de Turrialba por falta de docentes

Estudiantes del CTP de La Suiza de Turrialba, apoyados por sus padres, se manifestaron porque faltan profesores. La Fuerza Pública se hizo presente. Foto cortesía

A casi cuatro meses de curso lectivo, todavía no se han completado los profesores en el Colegio Técnico Profesional de La Suiza de Turrialba, al que alumnos, con apoyo de padres, pusieron candado este viernes e impidieron el ingreso a las instalaciones, en acción de protesta.

Según comunicó el liceo en su página de Facebook, la manifestación se debe a la falta de nombramiento por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) de docentes en la especialidad de Salud Ocupacional, talleres exploratorios e Inglés Conversacional.

La razón del faltante, según las autoridades del centro educativo, es que el Ministerio no aprobó su planificación presupuestaria por falta de recursos.

César Andrés Aragón Ureña, presidente del gobierno estudiantil del CTP, expresó que la falta de dichos nombramientos los tiene muy preocupados pues en octubre, los alumnos de último año deben realizar las pruebas de peritazgo.

[ 3.600 docentes del MEP no reciben ni un colón de salario por ‘hackeo’ ]

Explicó que están sin los profesores los grupos de sétimo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo año.

“El gobierno estudiantil junto con padres y estudiantes tomamos la decisión de manifestarnos. Hoy (viernes) a las 6 a. m. pusimos candados, solo ingresó la directora, administrativos y alguno que otro profesor que pueden salir en cualquier momento, pero no pueden volver a ingresar. Mis compañeros están muy preocupados por las prácticas profesionales porque no están preparados porque no han recibido lecciones”, dijo Aragón.

[ MEP detecta que al menos 12.000 docentes sufren afectación de salarios por ‘hackeo’ ]

Afirmó que Elizabeth Trejos, directora del colegio, se ha esforzado mucho en resolver este tema y no le han dado respuesta en el MEP.

La Nación solicitó explicaciones al Ministerio de Educación pero se está a la espera de respuesta.