MEP detecta que al menos 12.000 docentes sufren afectación de salarios por ‘hackeo’

Después de manifestarse frente a Torre Mercedes, donde se ubican las instalaciones del MEP, los educadores se dirigieron al Ministerio de Hacienda.

El ataque de los delincuentes cibernéticos a las plataformas informáticas del Ministerio de Hacienda que afectó el sistema de pagos Integra II, perjudica los salarios de al menos 12.000 educadores, los que representan el 13% de los 88.000 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP).

[ Informe destapa crisis en el MEP por ataque de Conti ]

Así lo dio a conocer este martes el MEP, justo en el momento en que un grupo de educadores recorría vías de San José para protestar por los problemas salariales. Los docentes se manifestaron en las afueras de Torre Mercedes, en paseo Colón, donde se encuentran las oficinas centrales del Ministerio. A las 11 a. m. se dirigían al Ministerio de Hacienda, en avenida segunda.

“El MEP es sensible a la problemática que afecta a cerca de 12.000 docentes, cuyos pagos se han visto afectados por el ataque cibernético de los sistemas del Ministerio de Hacienda. El hackeo ha impedido incorporar a la plantilla institucional el aumento de lecciones, recargos, algunos salarios y otros rubros que se sustentan en la matrícula real certificada por los directores. En estos momentos no hay acceso a Integra II plataforma que contienen el historial de los 88.000 docentes y administrativos”, explicó la entidad en un comunicado.

Los ataques del grupo de ciberdelincuentes conocido como Conti comenzaron el 18 de abril en el Ministerio de Hacienda.

Ya son dos quincenas en las que se reportan problemas de pagos por esta situación. Al estar afectado Integra II, la segunda quincena de abril se le remuneró a los empleados públicos con base en la planilla de marzo, pero, para pagar la primera quincena de mayo, se dijo haber generado una planilla de forma manual, a fin de minimizar inconsistencias.

[ Gobierno desactiva sistema de pago de salarios públicos por riesgo de ‘hackeo’ ]

Sin embargo, los problemas continuaron.

“Entendemos la preocupación de las personas afectadas. Por ello estamos trabajando desde el primer día para buscar soluciones. La tarea es compleja porque la planilla es voluminosa, pero existe voluntad para atender esta situación”, indicó la jerarca de Educación, Anna Katharina Müller.

La solución no parece estar cercana, pues ya el MEP informó de que Hacienda utilizará “espejos” de las planillas de meses anteriores para generar los salarios de los docentes a partir de la segunda quincena de mayo. Esto generará pagos de más y de menos a los docentes.

“Esta medida extraordinaria tuvo que ser adoptada para mitigar la inhabilitación de la plataforma Integra II como consecuencia del ataque cibernético que sufrió el país a mediados de abril. Como medida de emergencia, el Ministerio de Hacienda facilitó al MEP una herramienta para ser llenada de forma manual, pues en estos momentos no hay acceso a Integra II”, precisó.

[ ‘Trabajo sin salario, estoy desesperada’: Ataque de Conti se refleja en economía de funcionarios públicos ]

El hackeo no solo afecta los pagos. El 99% de las solicitudes de vacaciones de los funcionarios no han podido ser tramitadas ni se han logrado incluir para pagos salariales 926 movimientos de personal para puestos docentes, conserjes, seguridad, administrativos u otros. Tampoco se han podido llenar 543 plazas vacantes en centros educativos.

Además, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede pagar el subsidio a docentes y otro personal incapacitado, ya que la institución solicita al MEP certificaciones que en este momento no pueden emitir. Entretanto, las personas de reciente ingreso están sin seguro y sin pago, pues no se pueden incluir en las planillas de la CCSS y del Instituto Nacional de Seguros (INS).