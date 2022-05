MEP: ‘Ciudadanos’ decidirán si usan o no mascarillas en centros educativos

La toma de temperatura al ingreso se mantendría, según el comunicado del MEP. (JOHN DURAN)

Luego de varios días en silencio, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó de que acatará en los centros educativos el decreto firmado por el presidente Rodrigo Chaves, el 8 de mayo, el cual deja en los ciudadanos la decisión de usar o no mascarilla en lugares cerrados.

De esta forma, el Ministerio deja en los padres y en los alumnos optar o no por utilizar este dispositivo de protección contra la covid-19, al ingresar a la escuela o colegio e incluso en las aulas.

“El Ministerio de Educación Pública anunció que, conforme lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, continuará cumpliendo con los lineamientos para la prevención de la covid-19 establecidos por el Ministerio de Salud como rector de la salud pública en el país. Por tanto, se cumplirá con la ejecución del decreto ejecutivo N° 43544-S, el cual entró en vigencia el 11 de mayo del presente año y confiere a los ciudadanos la .decisión sobre el uso o no de la mascarilla al eliminar la obligatoriedad”, dijo el comunicado.

Sin embargo, en el documento no se aclara si la disposición también aplica para docentes y administrativos, es decir, si permitirá que sus funcionarios sean los que determinen si ponerse o no el cubrebocas, luego de que, el jueves, el Ministerio de Trabajo ratificara que los patronos tienen completa potestad de establecer como medida preventiva contra riesgos o enfermedades del trabajo, el uso obligatorio de ese equipo de protección para evitar contagios.

Igualmente, el MEP no se refirió al tema de vacunación obligatoria, pues en otro decreto presidencial se “instaba” a no sancionar a los trabajadores que no tuvieron el esquema completo de dosis contra la enfermedad pandémica, aunque la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aclaró que la medida seguía siendo obligatoria.

Se limitó a informar que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para hacer los ajustes en las respectivas directrices y protocolos del sector educación.

“En los centros educativos se mantienen las medidas de limpieza y desinfección, formas seguras de saludo, lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, así como la aplicación del protocolo de tos y estornudos”, aseguró.