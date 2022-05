UCR y UNA mantienen vacunación y uso de mascarilla; Tec deja decisión voluntaria

La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) informaron a estudiantes y funcionarios que la obligatoriedad de la vacunación y el uso de mascarillas se mantienen vigentes para evitar los contagios de covid-19. Solo el InstitutoTecnológico de Costa Rica (Tec) informó a su comunidad universitaria de que “el uso de la mascarilla dentro de los campus y centros académicos es voluntario” a partir de este 12 de mayo.

El rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, comunicó a la población de la casa de enseñanza que para tomar la decisión se consultó a personas expertas en Virología, Epidemiología, Infectología y Matemática. “Todas ellas concuerdan en que el país está comenzando a atravesar una quinta ola de la pandemia por covid-19″, dijo Gutiérrez.

Ese centro de estudios superiores ratificó la vigencia del uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados como oficinas, aulas, laboratorios y bibliotecas, entre otros; y la obligación de cumplir con el esquema completo de vacunación como requisito “indispensable” para acudir presencialmente a la Universidad. A la vez, exhorta a mantener medidas sanitarias como el lavado de manos y la desinfección regular de espacios de trabajo.

“Estas medidas buscan proteger la salud de la comunidad universitaria y rigen hasta que se determine el momento oportuno para modificarlas. Lo anterior con fundamento en criterios técnico-científicos y según la evolución de la pandemia en el país”, agregó el jerarca.

Según el decreto presidencial, las personas que no trabajan en atención en salud ni asistan a clínicas y hospitales, no están obligadas a usar la mascarilla. (Rafael Pacheco Granados)

También Francisco González Alvarado, rector de la UNA, reiteró en un comunicado, este jueves, la vigencia de las medidas sanitarias “consignadas en los protocolos vigentes y aprobadas en el marco de la protección de la salud laboral de las personas funcionarias y bienestar de la población estudiantil, entendidas estas como acciones orientadas a resguardar el bienestar de la comunidad universitaria, sus familias y la población en general”.

González recordó la potestad de esa rectoría de imponer sanciones sustitutivas del despido en el caso de la vacunación obligatoria. Al mismo tiempo, mantuvo el uso de la mascarilla, aunque envió una solicitud de aclaración al Ministerio de Salud en relación con los casos que quedarían excluidos o exentos de ese uso.

Las universidades han tenido que analizar y salir a explicar a sus estudiantes, profesores y personal administrativo las implicaciones de los decretos presidenciales relacionados con la vacunación y el uso de la mascarilla, luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles anunciara la eliminación de la obligatoriedad de ambas medidas, el 8 de mayo, pocos minutos después de haber recibido la banda presidencial.

Sin embargo, el decreto publicado este miércoles en La Gaceta con relación a la vacuna, no deroga la obligatoriedad instaurada durante la administración de Carlos Alvarado, sino que “insta” a las instituciones públicas del Estado y al sector privado a no aplicar sanciones de despido contra quienes no tienen el esquema completo.

El decreto sobre mascarillas, no hace obligatorio su uso a quienes no sean personal de primera línea de atención o no requieran ir a los establecimientos de salud.

Universidades privadas, como la de Ciencias Médicas (Ucimed), instaron a estudiantes, profesores y administrativos a seguir usando la mascarilla, y a practicar las demás medidas sanitarias para prevenir el contagio de la covid-19.

“Frente a lo que parece ser la quinta ola pandémica de covid-19 en el país, no podemos bajar la guardia; menos aún si somos una entidad que promueve la salud. Por eso, queremos instar a nuestra comunidad universitaria y población de Costa Rica a seguir cuidándose, para no volver atrás”, dijo Pablo Guzmán Stein, rector de Ucimed.

Por la mascarilla

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aclaró este jueves que los patronos tienen completa potestad de establecer como medida preventiva contra riesgos o enfermedades del trabajo, el uso obligatorio de la mascarilla para evitar el contagio de la covid-19.

“Esta obligación de velar por las medidas de higiene y seguridad en los centros de trabajo, con el apoyo de los comités de salud y seguridad ocupacional de cada uno, permite la incorporación de condiciones obligatorias dentro de las empresas, las cuales forman parte de las estrategias para prevenir enfermedades contagiosas en los centros de trabajo”, indicó Trabajo.

Por su parte, la Alianza Evangélica Costarricense pidió a sus iglesias a “implementar de manera responsable” la derogación del uso obligatorio de la mascarilla, luego de la publicación del decreto presidencial en el diario oficial La Gaceta, este 11 de mayo. La Conferencia Episcopal llamó a los fieles a mantener el uso de cubrebocas en los templos y lugares cerrados.

“Cada persona es libre de ejercer su derecho a seguir o no utilizando la mascarilla”, dijeron al tiempo que recordaron que la emergencia sanitaria declarada desde el 6 de marzo del 2020 no ha concluido.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) no se ha pronunciado sobre estos dos temas. A pesar de que no es obligatorio, algunas escuelas y colegios mantenían la disposición del uso de tapabocas.

Rommel Porras, vicepresidente de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) y director general de Kamuk School, confirmó que ellos prefieren mantener el uso de este dispositivo de protección contra el virus SARS-CoV-2.

“Sí, efectivamente nosotros vamos a seguir usando la mascarilla por un tiempo y, posterior a esto, vamos a ir viendo, leyendo y tomando decisiones. Me parece que quitarlas abruptamente es un hecho irresponsable, imagínense que si quien emite la política se equivoca, quien sufre las consecuencias son los niños. Debemos de entender qué está pasando en el contexto nacional y yo creo que lo más correcto es quitarla de forma gradual, viendo, leyendo y escuchando qué está pasando en Costa Rica con este brote de nuevos casos”, manifestó Porras.