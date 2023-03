MEP busca información para salir de rezago educativo: ‘No tenemos datos’

¿Qué tan grave es el rezago educativo? Esa es la respuesta que, según el Ministerio de Educación Pública (MEP), intentará responder con la información que obtengan de las pruebas diagnósticas o comprensivas que comenzaron este lunes.

Actualmente, la institución no tiene datos con que ayudar a los 1,2 millones de estudiantes, afirmó el viceministro académico, Melvin Chaves.

“Cuando nos piden datos para recuperar a los estudiantes, en este momento no los tenemos. Tenemos un plan de nivelación que son orientaciones, pero, para salir de un rezago usted necesita tener información, entonces esta prueba nace con ese fin, para conocer los datos y poder decir ‘bueno necesitamos recuperar 20 estudiantes en Limón’, pero hasta este momento no hay datos puntuales que me permitan esto”, manifestó Chaves.

El funcionario insistió en que con los resultados de las pruebas, el MEP podrá dar un acompañamiento a los docentes, estudiantes y padres de familia.

El plan es tener los datos en el mes de abril ya que los educadores tienen hasta el 30 de marzo para incluir los resultados dentro de un sistema informático de registro a nivel nacional.

Melvin Chaves, viceministro de educación, explicó durante una conferencia, en el Liceo de Costa Rica, los objetivos de las pruebas diagnósticas que se aplican en todo el país. (Jose Cordero)

Cuatro meses para 'nivelar'

De acuerdo con Chaves, hay un periodo de 6 meses para recuperar el aprendizaje de los estudiantes. De hecho, esta es la primera de dos pruebas diagnósticas; la segunda los alumnos la realizarán en julio y con ese resultado las autoridades sabrán si se logró nivelar a la población educativa del país.

Con los datos de esta primera prueba, el MEP espera ubicar a los estudiantes en tres categorías:

Nivel básico

Nivel intermedio

Nivel avanzado

Eso sí, Chaves aclaró que los alumnos no serán separados por los niveles que hayan arrojado las pruebas; sino que, depende de cada profesor nivelar su clase.

“Por ejemplo, si voy a resolver un problema de multiplicación o división a los chicos que están en nivel básico, es probable que los dejen sacar las tablas de multiplicar para que resuelvan el problema; mientras que, los que están en avanzado puede ser que utilicen otra estrategia como explicar el problema o hacer un mapa mental del mismo”, dijo el viceministro.

Los estudiantes del Liceo de Costa Rica iniciaron este lunes con las pruebas de conocimiento en Matemáticas. Cada centro educativo impone su propio cronograma de exámenes. (Jose Cordero)

Riesgo de exclusión

Uno de los temores de las autoridades educativas es perder a estudiantes por la brecha educativa que existe hasta en los mismos grupos.

“Si de aquí a julio el chiquito no sabe sumar o restar y el docente no logra establecer ese acompañamiento en estos meses, es muy probable que ese chiquito ya no esté en el centro educativo. Por eso pusimos ese tiempo prudencial para acompañarlos”, explicó Chaves.

En caso de que los estudiantes no logren nivelar sus conocimientos antes de julio, los docentes iniciarán un “proceso de aceleración”, como plan B, en el segundo semestre, con el objetivo de que los estudiantes terminen el año con los conocimientos que les faltan.

Chaves argumentó que este año aumentó la matrícula educativa en todas las modalidades desde preescolar y eso es lo que quieren mantener.

A partir de las pruebas que comenzaron este lunes, los docentes deben elaborar planes de nivelación para sus alumnos. Aquí, estudiantes de Liceo de Costa Rica poco antes de iniciar el examen de Matemáticas. (Jose Cordero)

Para los estudiantes de primaria las evaluaciones son en las asignaturas de Matemáticas, Ciencias, Español y Estudios Sociales; mientras que, en secundaria se miden los conocimientos en esas mismas asignaturas pero añadiendo Cívica, Física, Biología y Química, a partir de décimo año.

De acuerdo con los lineamientos del MEP, la calificación obtenida en la prueba no podrá ser considerada para la nota de la asignatura.