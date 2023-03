MEP comienza pruebas diagnósticas en todas las escuelas y colegios

Estudiantes de escuelas y colegios públicos se enfrentan desde este lunes 13 de marzo a las llamadas pruebas comprensivas o diagnósticas, con las que el Ministerio de Educación Pública (MEP) pretende evaluar qué dominio tienen los estudiantes de los aprendizajes de un año atrás; a partir de los resultados se realizaron planes de recuperación frente al rezago en aprendizajes.

Son pruebas elaboradas por los propios docentes, es decir, no son estandarizadas; Los estudiantes realizarán exámenes distintos, según su centro educativo o su maestro o profesor.

Por supuesto, estudiantes y padres llegaron inquietos. Algunos manifestaron dudas por el método con el que se aplicarían las pruebas, que son una novedad introducida este año, como parte de la llamada Ruta de la Educación, cuyo documento final no se ha dado a conocer.

Sonia Poveda, madre de una niña que cursa el segundo año en la Escuela Buenaventura Corrales, en San José, cuestionó la falta de claridad por parte de las autoridades educativas.

“En realidad siento que los chicos vienen de dos años muy difíciles con la pandemia, entonces no están como preparados y tampoco han tenido maestros que uno diga ‘que excelentes’”, expresó Poveda mientras sostenía a su hija de la mano. Eran las 6:30 a. m.

Sergio Ulate, padre de Mario, alumno de tercero, cree que las pruebas ayudarán a los docentes y a los estudiantes.

“El único problema es que no dieron temas, entonces no se sabe qué van a preguntar. Pero de ahí en fuera me parece bien porque sirve como ubicación”, manifestó el padre.

Las llamadas “pruebas comprensivas” estaban previstas en un inicio para el 27 de febrero; sin embargo, el MEP cambió la fecha para este 13 de marzo por la confusión que había entre padres y docentes.

No cuentan para nota Copiado!

Para los estudiantes de primaria las evaluaciones son en las asignaturas de Matemáticas, Ciencias, Español y Estudios Sociales; mientras que, en secundaria se miden los conocimientos en esas mismas asignaturas pero añadiendo Cívica, Física, Biología y Química, a partir de décimo año.

De acuerdo con los lineamientos del MEP, la calificación obtenida en la prueba no podrá ser considerada para la nota de la asignatura.

Los educadores, por su parte, tendrán tiempo hasta el 30 de marzo para incluir los resultados dentro de un sistema informático de registro a nivel nacional; ahí no solo se deben considerar los puntajes, sino también los desempeños mostrados por cada alumno en las respectivas evaluaciones.

A partir de esos resultados, los mismos educadores deben elaborar un plan de recuperación de los aprendizajes.

Este año, el Ministerio también introdujo las pruebas nacionales estandarizadas, que se aplicarán a estudiantes de último año de escuela y colegio, el próximo mes.

No obstante, esas evaluaciones, han generado muchas críticas y cuestionamientos, incluso por parte de los asesores del MEP, quienes advierten que no se conocen los criterios técnico y teóricos de estas pruebas