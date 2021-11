Jerarca de Educación: ‘El ministro no puede atenderlo todo, para eso hay muchas jefaturas en el MEP’

Steven González, nuevo jerarca del MEP. Foto MEP

Steven González Cortés, es el tercer ministro de Educación nombrado por este gobierno. Aunque estará solo seis meses en su cargo, le correspondió un momento en que este ministerio está en la mira de la ciudadanía por hechos como la publicación de un texto erótico en una revista oficial y la aplicación de un extenso cuestionario de Factores Asociados, el cual se pidió a los niños dar información socieconómica de sus hogares, contrario a la Ley de Protección de Datos.

Tales situaciones se suman a otras de mayor profundidad, como el llamado apagón educativo que encara el país por las deficiencias en la enseñanza y el vacío de aprendizajes producto de huelgas y pandemia.

A pesar de todas las críticas, González dice confiar en la labor docente y en el trabajo de la supervisión que realizan las jefaturas. Espera un cierre exitoso del presente curso lectivo y una presencialidad del 100% para el 2022.

—¿Cuáles son los asuntos más urgentes en los que se va a enfocar en estos seis meses de labor?

—En hacer un adecuado cierre del curso lectivo y también un inicio exitoso del curso lectivo 2022, buscando mayor presencialidad, es absolutamente necesario aumentarla para implementar el plan de nivelación pedagógica que ya está trabajando también la viceministra académica (María Alexandra Ulate).

—¿Se va retomar la presencialidad al 100% en febrero?

— No sé si al 100% porque es una decisión que también incluye el Ministerio de Salud y la revisión de la vacunación y demás, pero la posición del MEP es que debe haber la mayor presencialidad posible y lo ideal sería al 100%.

—Con lo sucedido con el cuestionario de Factores Asociados de las pruebas FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades) y ahora con la publicación del texto erótico, parece que en el MEP no hay supervisión y todos hacen lo que consideran, ¿Cuál es su posición?

—Considero que sí hay supervisión. El ministro no puede atenderlo todo personalmente, para eso hay muchas direcciones y jefaturas en el MEP. Parte de lo que tenemos que hacer con ellas es recordarles esa responsabilidad que tienen de velar porque todas las labores a su cargo se realicen con el cuidado y la debida supervisión de las jefaturas y el resto del personal.

–Sin embargo, si para proyectos tan grandes como FARO no hubo supervisión y se cometieron estos errores; uno puede suponer que para implementar programas más pequeños, la supervisión sea nula.

–Yo no me adelantaría tanto a decir que no hubo supervisión en el tema de la revista porque hay un comité editorial que tiene que haber revisado el texto y, con base en ciertos parámetros, tomó la decisión de incorporarlo, decisión que probablemente no fue la adecuada.

“Necesito recibir el informe de ese comité para analizar qué pensaron ellos en ese momento, por qué consideraron que tenía algún tipo de valor para la comunidad académica docente poner en una revista ese texto. Uno de los errores, y así lo hemos indicado, es que el texto no indicaba claramente el público meta, no estaba dirigido definitivamente a estudiantes, sin embargo, se decía que estaba dirigido a estudiantes y eso definitivamente es un error”.

—¿De cuántas personas estamos hablando en la investigación de FARO? ¿Qué están haciendo esas personas actualmente, ya que su credibilidad como profesionales quedó en duda?

—Aún no tengo el número de personas, pero sí sabemos que el departamento al que se le da esa tarea es a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC), que es la que tiene la responsabilidad sobre las pruebas nacionales incluyendo pruebas FARO. Allí trabajan 67 personas, 60 de las cuales son docentes y siete administrativas.

“Esa dirección tiene muchísimas labores a cargo y en ellas vienen avanzando. Tienen la responsabilidad de llevar adelante la aplicación de las pruebas FARO que se harán en diciembre, en secundaria, sin el cuestionario de Factores Asociados”.

—Se ha perdido la credibilidad y confianza en el MEP por los hechos recientes y resultados educativos ¿Qué plan hay para fortalecer esa imagen?

—Los docentes están haciendo su mayor esfuerzo para llevar adelante los programas de estudio, aún en las condiciones de bimodalidad. Yo lo que puedo decir es que nos den una oportunidad de corregir estos errores, en el momento en que se nos presentan las quejas las atendemos de la manera más rápida como lo hicimos en el caso de la publicación del artículo. Hago un llamado a los funcionarios para que emitan esas alertas, en el momento en que un funcionario se dé cuenta de que se está cometiendo un error o algo se está haciendo mal, tiene el deber de avisar a sus jefaturas y de generar las alertas.

—¿Se le va a abrir un proceso administrativo al autor del texto erótico de la revista?

—No lo descarto, pero será la investigación preliminar la que nos diga si corresponde o no la apertura contra esa persona en específico.

—El ciclo lectivo de este año se va a extender hasta enero ¿Cuál es la orden para los docentes durante ese período den clases normalmente?

—Nos parece que hay mucho trabajo que se puede ir adelantando hasta el último día de clases correspondiente; si ya se terminaron los contenidos de este año, porque sabemos que hay centros educativos que han tenido mayor presencialidad, pues perfectamente se pueden ir adelantando otros contenidos, los funcionarios deben mantenerse ejerciendo sus labores todos los días que correspondan.

—Ante los fallos de la supervisión del MEP de las últimas semanas, ¿cómo van a corroborar que en efecto se cumpla a cabalidad el ciclo lectivo?

—Ahí tienen una responsabilidad muy grande los directores de los centros educativos. Son 5.000 centros que tienen un director, que a su vez tiene un supervisor de circuito, que a su vez le responde al director regional de educación y, esa cadena de mando, tienen la orden de verificar que se cumpla con todas las directrices y órdenes del Ministerio.

— ¿Se está desvirtuando el objetivo de las clases a distancia? Conozco el caso de un alumno de primaria que simplemente no tuvo clases presenciales durante tres semanas; una porque se hicieron las pruebas FARO en su escuela, otra con la excusa de que se entregaba comida a las familias y otra por compromisos de la docente.

—En los casos en que eso esté ocurriendo, es es importante que los padres de familia se acerquen al director del centro educativo y planteen esas quejas. También hay otros canales como la Contraloría de Derechos Estudiantiles y Contraloría de Servicios, el MEP tiene múltiples canales para atender esas denuncias.

—¿Quién denuncia la falta de clases en el caso de estudiantes cuyas familias están desinteresadas en su estudio?

—Estaríamos entrando a un caso hipotético.

—Pero si los papás de los alumnos están desinteresados en la educación del hijo o simplemente su trabajo no le permite estar atentos ¿qué hace el MEP para que el docente cumpla a cabalidad su labor? ¿Si no hay denuncia, no se hace nada?

—Yo como ministro de educación no puedo enterarme de esos casos específicos si no hay alguna denuncia de alguien (...) Por eso se requiere toda una comunidad para apoyar a los menores de edad y que nos lleguen las alertas; también el Ministerio tiene medios para enterarse de esos casos, por ejemplo, la Unidad de Permanencia y Retención de los estudiantes.

— En otro tema ¿cómo están funcionando los comedores si no tienen el dinero?

—Bueno, no todos están sin dinero, algunos tienen recursos para hacer las compras. Se hicieron los pedidos, adelantando todo a esa logística y también se presentó, por parte del Poder Ejecutivo, el noveno presupuesto extraordinario la Asamblea Legislativa para poder finalizar de manera correcta el curso lectivo con los comedores

—Mientras esto se aprueba, ¿cómo están funcionando los comedores pues tampoco se le depositó el salario a las cocineras el 22 de octubre?

— Sí, hay algunos casos en donde no se ha depositado el salario las trabajadoras, es una situación muy lamentable pero ya se presentó ese presupuesto, que esperemos que avance con prontitud, para poder normalizar la situación del pago de ellas, la solución va en camino.

—¿Por qué buscan una solución hasta ahora si desde el año pasado ustedes sabían que iba a haber faltante al final de año?

—Es una situación que el Ministerio de Hacienda creo que maneja mes a mes, viendo qué espacio fiscal tienen para ir solventando las diferentes necesidades que le plantean las instituciones. Creo que es algo normal, en esta situación de las finanzas públicas, que siempre haya que estar corriendo y buscando hasta el último colón por donde puedan haber espacios, pero más bien es un trabajo del Ministerio de Hacienda

—¿Siguen pidiendo fiado para la alimentación de los alumnos?

—Se ha adelantado esa logística de la solicitud de pedidos y la entrega de los paquetes, pero los desembolsos se harán en el momento en que se tenga el presupuesto.

—¿Qué va a pasar con el Consejo Nacional de Producción (CNP)? Ya el MEP realizó un informe que evidencia la mala calidad, mal servicio y altos precios de los productos.

—Había un proyecto de ley que estaba en discusión en la Asamblea Legislativa para que la compra el CNP por parte de las escuela no fuera obligatoria, sin embargo, fue rechazado por el voto mayoritario de los legisladores. A nosotros nos corresponde acatar la ley vigente y entonces, en ese sentido, seguimos comprándole alimentos al CNP .