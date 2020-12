“Nosotros no creemos que la escuela Barrio Limoncito regrese a clases presenciales. Antes de salir de esta emergencia, a inicios de marzo, nos visitó el Ministerio de Salud e hizo una inspección por denuncias que habían de padres de familia porque las instalaciones no eran aptas para los niños. No creo que regresemos de forma presencial porque no tenemos las condiciones, servicios solo hay dos y la población estudiantil no da abasto, por lo tanto, seguiremos igual a como se trabajó este año de forma virtual”, explicó Navarro.