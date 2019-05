“Hay mucho desorden las aulas porque son muy pequeñas para nosotros, solo en un aula somos 30 y casi no tenemos abanicos. Es demasiado el calor. Nosotros participamos en campeonatos pero entrenar ya sea fútbol, basquet o atletismo vamos a diferentes lugares en Limón. No es bonito estudiar ni practicar así, no lo merecemos”, dijo el alumno de octavo año, London Cordero.