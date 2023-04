Anna Katharina Müller: ‘Transformar educación no es tarea exclusiva del MEP como algunos señalan’

La jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller, aseguró este martes que desde el inicio de su gestión ha solicitado la participación de diferentes actores para mejorar el sistema educativo costarricense.

La razón de ese llamado, expresó, es que el Ministerio que dirige no es el único que tiene la responsabilidad de hacer los cambios necesarios en la educación.

“Transformar la educación costarricense no es una tarea exclusiva del MEP como algunos señalan; desde un inicio he hecho llamados a la participación de todos los que quieren contribuir y que saben que no hacerlo es lo mismo que privar a nuestros estudiantes de la capacidad de mejora, es una misión a la que todos estamos invitados a aportar porque de lo que se trata es de construir, de cerrar filas para sacar adelante el sistema educativo “, expresó.

Müller hizo estas manifestaciones en el acto de conmemoración de la Batalla de Rivas, realizado en el parque Juan Santamaría, en Alajuela, previo a los desfiles donde participaron centros educativos de todo el país.

“Donde otros ven desolación, nosotros vemos oportunidad, donde otros esparcen dudas, nosotros cosechamos resultados, donde otros alzan la bandera de ‘no es posible’, nosotros encendemos la antorcha del vamos a lograrlo”, dijo sin aclarar a quiénes se refiere.

El MEP, sin embargo, ha sido criticado por falta incluir o comunicar adecuadamente sus propuestas a otros actores, como es el caso de las universidades públicas. Los principales reclamos se dieron luego de que se presentó la llamada Ruta de la Educación, sin un documento que detallara cronograma, financiamiento y metodología.

Días atrás, en una entrevista con La Nación, Isabel Román Vega, directora del Informe Estado de la Educación, del Programa Estado de la Nación (PEN), también hizo un llamado urgente para que los sectores realicen un diálogo para enfrentar “la peor crisis educativa” que ha sufrido Costa Rica en los últimos 40 años.

Román insistió en que actualmente el país no discute los temas de fondo que afectan a los 1,2 millones de estudiantes de escuelas y colegios. Además, dijo, muchos actores no se sienten tomados en cuenta por el MEP.

“Tenemos que abrir la conversación, tenemos que tender puentes, generar un diálogo constructivo basado en evidencias no en ocurrencias. Tenemos que cambiar la conversación partiendo de la evidencia: dónde estamos, cuáles son las debilidades que tenemos y también cuáles son las capacidades que tenemos, porque no todo es borrón y cuenta nueva, como si no hubiese existido la historia”, advirtió la experta.