Jerarca del MEP responde a ‘U’ públicas: ‘El único que me puede pedir la renuncia es el presidente’

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, dejó claro que seguirá en su puesto. De esta forma respondió a la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que solicitaron su renuncia debido a declaraciones que la jerarca dio en relación con el bullying, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa.

Müller acudió el 16 de marzo a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para referirse al racismo, discriminación y violencia en centros educativos. En una de sus respuestas expresó que “un niño, una niña, un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying”.

La manifestación provocó críticas en redes sociales, así como manifestaciones del Colegio de Psicólogos y de especialistas de dos universidades públicas, que pidieron la salida de la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Es el caso del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, que mediante un comunicado, el 22 de marzo, pidieron la salida de Müller por considerar que sus manifestaciones en relación con el acoso escolar fueron “triviales, ligeras y sin fundamento”. Entretanto, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED dijo, por su parte, que las declaraciones eran “incompatibles” con el cargo de ministra.

“A mí no me la han pedido, lo han pedido en los medios de comunicación, de ninguna manera yo no me estoy yendo, el único que me puede pedir la renuncia aquí es el presidente de la República y en este momento creo que vamos bien, más fuerte, estamos haciendo cosas importantes, cambios profundos”, contestó Müller durante una actividad, la semana pasada, donde se realizó el lanzamiento de una guía para abordar los discursos de odio desde la educación.

En su respuesta, la jerarca también solicitó a las universidades establecer un diálogo para trabajar en distintas aristas.

‘Yo invito a las universidades a conversar conmigo como lo hacen con los rectores, con un buen diálogo, un diálogo muy cordial, hemos estado inclusive incursionando en alianzas, pero bueno, salen a los medios y dicen otras cosas, yo más bien los invito a que se unan, ya hemos conversado en áreas donde se pueden unir”, dijo Müller.

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, afirma que se ha realizado un buena labor en el MEP y trabajan en cambios relevantes. (Rafael Pacheco Granados)

El ofrecimiento de Müller contrasta con reiterados reclamos de las casas de enseñanza, entre estos porque no fueron invitadas a participar del plan denominado Ruta de la Educación, presentado por la ministra el 2 de febrero.

Emmanuel González, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) aseveró que el diálogo con Müller “ha sido difícil”.

Precisamente, este sábado 1.° de abril, en una publicación de La Nación, la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román, urgió un diálogo de todos los actores para enfrentar la mayor crisis educativa en los últimos 40 años.