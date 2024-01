Abogados sobre examen de incorporación: ‘Hay preguntas mal planteadas, de artículos derogados’

Valeria Abarca Soto forma parte de los cientos de abogados que han intentado incorporarse, en varias ocasiones, al colegio que agrupa a esos profesionales.

El examen de incorporación de noviembre del 2023 fue reprobado por 88% de los postulantes; es decir, 951 graduados en Derecho, provenientes de 22 universidades.

En la prueba de marzo de ese mismo año el porcentaje de reprobación fue del 71% y, en la de julio, del 77%. El problema de no pasar el examen de incorporación al Colegio de Abogados es que no se puede ejercer la profesión.

El test incluye 75 preguntas que evalúan conocimientos sobre derecho constitucional, laboral, penal, civil, de familia, comercial y administrativo, y debe ser aprobado con una nota mayor a 80. Según el colegio existen múltiples razones por las que los abogados fallan la prueba, una de ellas puede ser la falta de motivación.

Gerardo Solís, director académico y de incorporación del Colegio, tiene varias hipótesis. Una es que los estudiantes comiencen el año con buenos ánimos que van decayendo conforme avanza y de ahí las diferencias entre marzo y noviembre. También considera posible que muchos se sometan al diagnóstico sin estudiar.

“Podría ser que mucha gente lo haga por hacerlo nada más, que no se prepare, pero eso lo estamos valorando”, comentó a La Nación.

Cientos de graduados en Derecho no logran incorporarse al Colegio de Abogados cada año y, por lo tanto, no pueden ejercer la profesión. (Melissa Fernandez Silva)

Valeria Abarca, desde el otro lado del problema, refutó el argumento del Colegio. Afirmó que las razones por las que ella y cientos de abogados reprueban son distintas pues todos se preparan adecuadamente.

Según la postulante, existe una mala redacción de las preguntas, incluso si se comparan con la jurisprudencia y códigos que se evalúan.

Cuestionó, además, que cada examen tiene un valor de ¢17.000 y si desean parquear ese día en las instalaciones del Colegio deben depositar ¢5.000, por lo que descartó que la falta de interés sea una causa pues todo representa un esfuerzo económico.

“No es que no estudiemos, que no nos preparemos o no tengamos interés(...) El examen es demasiado complejo, hay preguntas mal planteadas, preguntas de artículos que ya están derogados”, expresó la abogada, quien ha realizado la prueba en dos ocasiones.

Recomendaciones

En el mismo sentido se pronunció Patricia Ocampo, quien ha intentado realizar el examen en cinco ocasiones. Ella alegó que la metodología que el Colegio utiliza para crear el examen está fallando, pero, aún así, rehúsan tomar en cuenta las recomendaciones de los graduados que no logran incorporarse.

“Son 1.500 alumnos que vamos y solo el 20% gana el examen, falla el Colegio no nosotros. Hacen un examen donde hay hasta más de 19 preguntas mal hechas, donde hay jurisprudencia que no deben tomar y resulta que es que nosotros no estudiamos”, planteó Ocampo.

Ambas profesionales y otros abogados que solicitaron no identificarse arguementaron que el Colegio tampoco les entrega el cuaderno de examen luego de ser revisado, evitando que los postulantes “puedan hacer sus propios análisis”.

Por su parte, el colegio profesional explicó que el test es elaborado por un grupo de especialistas con el objetivo de que se le garantice a Costa Rica que los licenciados en Derecho están preparados. Adelantaron que a partir de febrero darán capacitaciones gratuitas para las personas que deban hacer la prueba en marzo del 2024. En sus redes sociales estará la información para que los interesados se inscriban.