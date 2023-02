5.200 escuelas y colegios abren sus puertas para un curso que llega con cambios

Este lunes 6 de febrero, es el primer día de escuela de Brandon Chaves y toda su familia llegó para acompañarlo en este gran momento. A su mamá, Carolina Araya, no la desvelan las nuevas reglas que aplicarán desde este año: los niños de primero deberán saber leer y escribir para pasar a segundo.

“No me preocupa porque es un niño sumamente inteligente y ya sabe leer. En la casa, le reforzamos mucho entre todos, la abuelita, la madrina... Él es muy inteligente y aprende rápido”, contó su mamá, a la entrada de la Escuela Pilar Jiménez, en Guadalupe de Goicoechea.

Este es uno de los 5.235 centros educativos que abren sus puertas para recibir a 1,1 millones de niños y adolescentes que emprenderán un nuevo año de lecciones.

Ahí también asistirá Alexánder Chavarría, otro estudiante de primer grado. A su mamá, Raquel Fernández, también le parece bien el cambio para que su hijo aprenda a leer y escribir desde primero.

La medida modifica el plan que se aplicaba desde 2014 cuando el aprendizaje de lectura y escritura se prolongaba hasta segundo, pero eso cambió.

“Me parecen bien, el año pasado sí sentí que me quedaron debiendo mucho, ella aprendió a leer y escribir, sumar, restar y multiplicar en la casa. Ella estaba deseosa de aprender y no le estaban enseñando más, me parece bien que ahora estén con esa idea (en el MEP)”, manifestó Diana González, mamá de Zoe, quien comenzó este lunes segundo grado en la Escuela Porfirio Brenes, en Moravia.

Pero eso no es la única novedad que anunció el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Además, todos los estudiantes tendrían que aplicar una prueba inicial que realizarán los docentes para evaluar si sus estudiantes dominan o no los conocimientos básicos que corresponden a su nivel, a partir de ahí realizar trabajos de nivelación.

Otra modificación muy importante es que vuelven las pruebas nacionales para estudiantes de último año de escuela y último año de colegio. Estos exámenes estandarizados se aplicarán en marzo y en octubre; el primero será diagnóstico y el segundo tendrá un valor de 40% de la nota final.

De acuerdo con datos del MEP, la población estudiantil se distribuye así:

Preescolar: 137.814

Primaria 476.774

Secundaria: 496.037

Educación especial: 15.165

Educación para el trabajo: 31.282

Las autoridades de Gobierno inaugurarán el curso lectivo en una escuela de San Marcos de Tarrazú.

Toda la familia Chaves acompañó a sus hijos a la Escuela Pilar Jimenez, en Goicoechea. (Alonso Tenorio)

Como informó la jerarca de Educación, Anna Katharina Müller, hay 722 centros con orden sanitaria, 68 de los cuales están cerrados o deben cerrar y ser demolidos.

La ministra aseguró que hay planes de atención para todos, aunque las soluciones comenzarían a llegar hasta el 2024.

Mascarilla y transporte

El Ministerio de Salud recomendó la semana pasada que los menores porten mascarilla, pero no será obligatorio. La medida, dijo, va especialmente dirigida a niños con mayor riesgo en caso de contagiarse de covid-19 u otras enfermedades respiratorias.

Las autoridades de Salud también solicitaron a los padres no enviar a sus hijos a las escuelas o colegios si presentan síntomas de resfrío.

Diana González, por ejemplo, aseguró que enviará a su hija con mascarilla todo el año “a menos que digan lo contrario”.

Por su parte, el Consejo de Transporte Público (CTP) hizo recomendaciones para conductores y padres de familia.

“Por favor conductores en general, tengan precaución al ver una zona escolar y al ver una unidad de transporte debidamente identificada”, solicitó Sidia Cerdas, directora ejecutiva del CTP.

A los padres de familia, les recordó verificar que las unidades que llevan a sus hijos cumplan con los requisitos necesarios “para garantizar la seguridad”, entre ellos los permisos del Consejo.