Don Juvenal recibió el guaro Cacique que pidió para Navidad

El abuelito de 101 años que se viralizó en los últimos días en las redes sociales por pedir un litro de Cacique para Navidad ya recibió su obsequio. Se trata de Juvenal, un adulto mayor que reside en el Hogar de Ancianos de Guápiles, en Pococí de Limón.

Con una foto en su cuenta de Facebook, el asilo confirmó que él no solo recibió un litro sino tres. “Un señor sencillo que quería un regalo sencillo”. “Esa sonrisa lo dice todo. ¡Qué lo disfrute don Juvenal, salud!”. “Se ve feliz”, comentaron algunos usuarios de la red social.

El adulto mayor se popularizó desde que el mismo centro compartió una fotografía en la que sale sosteniendo un cartel en el que se lee: “Mi nombre es Juvenal y mi deseo para Navidad sería un litro de Cacique”.

Laura Jiménez, enfermera del Hogar, explicó desde el primer momento que por supuesto supervisarán el consumo del regalito.

“Mentira que le vamos a entregar todo el litro de Cacique, se le puede dar un traguito; ellos también tienen derechos, no por ser adultos mayores no van a tener antojos, como todo el mundo. No le va a afectar”, comentó la enfermera.

Don Juvenal, de 101 años, pide un litro de Cacique para Navidad; vea deseos de adultos mayores de hogar en Guápiles

El regalo de Juvenal no fue el único que llamó la atención de los internautas. En el perfil de Facebook del Hogar de Ancianos se pueden encontrar las fotos de todos los residentes y el presente que les gustaría recibir.

Por ejemplo, a “Monchito” le gustaría recibir pollo frito con papas y gaseosa; mientras que Gerardo pidió un six pack de cerveza y bistec con tortillas.

Si a usted le interesa convertirse en padrino o madrina de estos adultos mayores puede contactar al hogar de ancianos a los números telefónicos 6172-1505 y 2710-6762.

Juvenal se popularizó desde que el Hogar de Ancianos de Guápiles compartió una fotografía en la que él informó del regalo que quería.

Otros adultos mayores también pidieron sus comidas favoritas como obsequio. Por ejemplo, a 'Monchito' le gustaría recibir pollo frito con papas y gaseosa.