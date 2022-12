Don Juvenal, de 101 años, quiere un litro de Cacique: esto piden para Navidad adultos mayores de hogar en Guápiles

Don Juvenal Rodríguez Azofeifa, de 101 años, no lo pensó dos veces cuando le preguntaron qué quería para Navidad: “un litro de Cacique”, respondió.

Este adulto mayor, a pesar de su edad, es de los más sanos del Hogar de Ancianos de Guápiles, en Pococí de Limón, que alberga 30 adultos mayores.

Para esta Navidad, el centro realizó una campaña en Facebook para buscar padrinos y madrinas que cumplieran los sueños para Navidad de los adultos mayores que allí residen, en su mayoría, en estado de abandono por parte de sus familias. Cada uno de ellos, con un cartelito en mano, muestra su deseo para Navidad.

La mayoría pide cosas de comer: pollo frito, Coca Cola, helados, arroz cantonés, cerveza y pizza, aunque también hay quienes quieren estrenar blusa o camisa; incluso un radio y una colonia están entre las solicitudes.

Casi todos los residentes piden regalos sencillos, principalmente antojos.

Laura Jiménez, enfermera del Hogar, explicó que la publicación en Facebook, ha generado muchos comentarios de personas que quieren apadrinar los regalos, pero, hasta el momento, son pocos los obsequios que han llegado.

Dijo que a pesar de su edad, don Juvenal no tiene ninguna patología, está muy sano y lúcido.

“Mentira que le vamos a entregar todo el litro de Cacique, se le puede dar un traguito; ellos también tienen derechos, no por ser adultos mayores no van a tener antojos, como todo el mundo. No le va a afectar”, comentó la enfermera.

Dijo que van a reunir los regalos y también reciben transferencias para comprar los alimentos. Se los darán a los adultos mayores el 23 de diciembre que tienen la fiesta de Navidad.

Don Rigo quiere comer helados esta Navidad y si es posible, una camisa nueva.

Esto fue lo que pidió cada uno de ellos.

Juvenal: un litro de Cacique

Carlos Granados: una colonia

Benavides: arroz cantonés y una Coca Cola

Portillo: una camisa talla L

Tachito: Pollo frito y cervezas

Maruja: arroz con camarones y Coca Cola

Álvaro: unas sandalias talla 43

Carlos Jiménez: un queque y una Coca

Joaquín: una camisa talla S

Johnny: una hamburguesa, papas y Coca Cola

Antonia: una pizza

Cristóbal: una camisa talla M

María: una blusa celeste, talla L, lisa

Engracia: camisetas de tirantes talla S

Juan López: una colonia

Simón: una camisa S y un pantalón talla 30

Jorge: una camisa S talla blanca

Rafita: una colonia

Gerardo: un six pack de Imperial y bistec con tortillas

Dagoberto: una camisa talla L

Rigo: una camisa S y una caja de helados

Guadalupe: una camisa talla S

Adrián: un radio

Juan Godínez: pollo frito

Carlos Blanco: un radio

Monchito: pollo frito, papas y Coca Cola

Para más información, puede llamar a los números 6172 1505 o 2710 6762