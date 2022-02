Costa Rica saca provecho del ‘turismo de revancha’: los viajes postergados por la pandemia

Extranjeros con alto poder adquisitivo buscan sitios exclusivos y alejados en el país para disfrutar vacaciones de hasta dos semanas. (Miles Photography)

Retomar un paseo postergado desde inicios de la pandemia o a lo largo de los 24 meses de emergencia sanitaria es la nueva meta de miles de viajeros a nivel mundial, según un reciente análisis de Google Travel, en el que aparece un nuevo concepto para llamar a este tipo de tendencia: “turismo de revancha”.

De acuerdo con la empresa, estos turistas buscan “hacer los viajes que no se hicieron por la crisis sanitaria y así recuperar el tiempo”. Además, asegura que el 72% contrata estadías más prolongadas y el 18% está dispuesto a hospedarse en lugares más caros y con mayor frecuencia.

“Las formas de planear y realizar viajes han cambiado y este 2022 veremos algunas tendencias que nacieron a raíz del encierro y las restricciones de viaje que hemos tenido durante los dos últimos años. Un análisis que realizamos en Google, en la segunda mitad del 2021, demostró que los viajeros quieren disfrutar y recuperar el tiempo perdido, además de crear y compartir nuevas experiencias con los suyos, lo que ya está determinando en qué basan sus decisiones y prioridades de viaje”, explica el informe.

Para el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Costa Rica tiene muchos puntos a favor para esta nueva ola de extranjeros.

“El modelo turístico costarricense, cuyo eje transversal es precisamente la sostenibilidad, sin duda cuenta con ventajas competitivas sobresalientes en medio de las nuevas tendencias, el turismo en el contexto actual y para los que quieren hacer ‘turismo de revancha’”, dijo el Instituto a La Nación.

La cartera confirmó que ya ha identificado esta tendencia y que incluso ha aplicado esfuerzos de promoción, centrándose en acciones puntuales en mercados emisores que brinden resultados en el corto plazo.

Además, resaltó que el país tiene factores adicionales tangibles a su favor, como la recuperación de la conectividad aérea de todas las aerolíneas que volaban antes de la pandemia desde los principales mercados aliados, así como “un destino con menos restricciones” para el ingreso de los turistas y cercano para los viajeros de Estados Unidos, que es el mercado emisor más importante.

“Sumado a lo anterior, la plataforma turística es amplia, la oferta es amplia para todos los segmentos, es un destino no masivo que permite a los turistas poder ‘desconectarse’ en medio de escenarios maravillosos, vivir experiencias únicas a cortas distancias y hasta con la posibilidad de teletrabajar desde paradisíacos entornos”, destacó el ICT.

Canatur también confirmó que el país está en línea con esta tendencia, ya que el proceso de recuperación ha favorecido que muchas personas que se vieron obligadas a posponer sus viajes por motivo de la pandemia y las restricciones, aprovechen la oportunidad de viajar a territorio costarricense con condiciones más libres y para recuperar el tiempo en confinamiento.

Viajeros adinerados

Según Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara de Turismo, se ha identificado que los turistas que están visitando el país son, en buena parte, un público con alto poder adquisitivo y tendiente a tener una estadía más prolongada.

“Consideramos que esta tendencia es beneficiosa para la recuperación de la economía y los puestos de trabajo de un sector fuertemente golpeado por la pandemia, no obstante, debemos destacar que no representa una solución a la realidad de todo el sector, sino una parte de este, y no será sino hasta 2024 cuándo se pueda ver una industria recuperada integralmente”, afirmó.

La Cámara de Hoteles, por su parte, afirmó que los “turistas de revancha” vienen en familia a sitios muy selectivos y tranquilos de Guanacaste, en donde dejan una buena suma de dinero y tienden a hospedarse por casi dos semanas. Además, destacó la presencia de ‘jets’ privados en esta zona últimamente.

“De acuerdo a la información que tenemos, el turista que está llegando al país es de un poder adquisitivo un poco más alto del que acostumbraba venir antes. Han venido en aumento también porque sus países, que antes no les permitían la salida, han empezado a relajar restricciones y Costa Rica se ha visto beneficiada de eso”, destacó la organización.

Google explica que luego de dos años de pandemia los turistas han optado por realizar viajes más espontáneos. Por ejemplo, encontró que el 15% de los latinoamericanos no planean sus travesías con tiempo y, además, que las búsquedas de “vuelos y tarifas de último minuto” crecieron un 54% de 2020 a 2021.

El 32% de los viajeros en Google Travel se motiva a viajar con el fin de descansar y desconectarse, mientras que el 30% lo hace para tener nuevas experiencias. (Alonso Tenorio)

Números positivos

Según estadísticas del ICT, durante el 2021 el país recuperó más del 50% del turismo que ingresó vía aérea previo a la emergencia sanitaria, con un registro de 1.347.055 viajeros. Además, Estados Unidos se mantiene sólido como principal mercado emisor, registrando el 66,4% de las cifras prepandemia.

“En el caso de Europa se contabilizó la mitad de turistas en comparación con el 2019, datos que indican una recuperación gradual del turismo que esperamos mejore en el período comprendido entre el 2022 y el 2024, esto para dar la ansiada ‘revancha’ a la industria turística, uno de los principales motores de la economía costarricenses y generador de progreso social y empleo para las comunidades”, manifestó el Instituto.

Asimismo, según los datos más recientes del área de Administración de la Información del ICT, el gasto promedio de los turistas que ingresaron por la vía aérea a Costa Rica en el 2020 aumentó a $1.592 y con una estadía promedio cercana a las 13 noches, (en comparación con los $1.438 y 12,6 noches del 2019).

La cartera señala que este dato coincide con la tendencia al aumento en la estadía y gasto de los viajeros reportado por la Organización Mundial de Turismo y la reciente publicación de Google Travel. Inclusive, dijo, los turistas tienden a aprovechar más sus viajes con mayor responsabilidad y prácticas saludables, situación que beneficia al modelo turístico costarricense.

“Nos mantenemos presentes en la mente de los ‘mejores prospectos’ o viajeros con alto interés en viajar hacia Costa Rica, con inversiones eficientes en mercadeo que nos permiten ser una opción relevante y preferida para estos segmentos, y siendo un destino que aplica protocolos de bioseguridad en todas sus actividades turísticas, dotado de una oferta turística que permite reconectarse con los verdaderamente esencial, la naturaleza y en espacios abiertos, lo que genera confianza en los viajeros”.

