Alcalde de Heredia también trató de salir del país en setiembre con permiso especial de jueza

José Manuel Ulate es alcalde por el Partido Liberación Nacional (PLN) desde el 2007 y asumió su cuarto mandato consecutivo en mayo del 2020, para el periodo que va hasta el 2024. (Rafael Pacheco Granados)

El intento por viajar fuera de Costa Rica que hizo este lunes el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, no fue el primero desde que pesa sobre él una medida de impedimento de salida del país mientras avanza una investigación penal en su contra por la supuesta violación de una menor de edad.

También en setiembre del año anterior, Ulate hizo gestiones para viajar a España con la idea de asistir a la misma actividad que tenía previsto asistir en marzo próximo. En aquella ocasión, incluso recibió el aval del Juzgado Penal de Heredia, pero el viaje fue frenado por el Concejo Municipal.

Así lo confirmó este martes La Nación, al tener acceso a la modificación temporal de medidas cautelares que emitió el Juzgado Penal el 30 de septiembre de 2021, cuando autorizó la salida del país de Ulate por un plazo de ocho días, del 6 al 13 de noviembre.

En esa ocasión, la jueza María Estefanny Rodríguez Salazar avaló la solicitud de la defensa del alcalde, fundamentando que el Ministerio Público no se opuso a la petición y aclarando que la modificación fue admitida únicamente por el plazo señalado y manteniendo las demás medidas cautelares.

No obstante, para que el jerarca concretara su viaje, también necesitaba el permiso del Concejo Municipal, el cual no obtuvo porque se requería el apoyo unánime de los regidores para modificar la agenda de ese día con el fin de discutir el punto y el concejal David León, del partido cantonal Sentir Heredia, se opuso al cambio.

León contó a este diario que en aquel momento votó negativamente porque la Alcaldía buscó que se conociera el tema en una sesión extraordinaria celebrada tres días antes del viaje y bajo el argumento de que sería una actividad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), pero sin especificar la salida del país.

“También lo que ellos pensaban dentro de toda esta maniobra era que se alterara el orden del día de la sesión del Concejo sin que los regidores conocieran de previo la documentación que se iba a discutir, pero finalmente no lo lograron porque yo supe con anterioridad de qué se trataba la situación”, comentó el concejal.

Este medio también tuvo acceso a la invitación que recibió en aquel momento José Manuel Ulate y constaba de un documento muy similar al que recibió este año: la actividad era en el mismo lugar (San Sebastián de España) y bajo el mismo programa (el “Proyecto Mueve” sobre movilidad sostenible y urbanismo).

Sobre el evento de este año, a celebrarse del 19 al 26 de marzo, la Municipalidad de Heredia confirmó que “todavía continúa en pie la invitación a España y con ello la gestión del señor alcalde para asistir”, a pesar de contar con el impedimento de salida del país como medida cautelar por la investigación en su contra.

No obstante, en la sesión del Concejo Municipal de este lunes, donde se iba a conocer dicha solicitud del jerarca, no se discutió el tema porque luego de la publicación de este diario la Administración retiró el punto del orden del día, bajo el supuesto argumento de que se debe incorporar más documentación al pedido.

‘Un enemigo del alcalde’

Consultado por la situación del año anterior, Federico Campos, abogado defensor de Ulate, dijo a La Nación que ese trámite de setiembre anterior ante el Juzgado Penal de Heredia se realizó en un orden distinto al que se presentó este lunes 21 de febrero.

“Esa gestión del mes de setiembre pasado fue sobre otra actividad internacional similar de alcaldes, ya que son usuales este tipo de encuentros y al señor Ulate lo invitan. En esa ocasión, la gestión se hizo en un orden distinto porque primero se pidió el permiso temporal de salida del país ante el Juzgado Penal, y el Ministerio Público no se opuso”, comentó.

Campos manifestó que las autoridades no lo objetaron porque “es totalmente normal” este tipo de autorizaciones por algunos días, debido a que “no hay intención de sustraerse a la justicia”.

El Poder Judicial confirmó a este medio que dicha autorización es posible en casos donde medien asuntos laborales y cuando exista un permiso por la resolución de un juez.

Sin embargo, el abogado sostuvo que la negativa del Concejo para autorizar la salida va más allá de un asunto administrativo porque, según él, el alcalde tiene “un enemigo” en ese ente municipal.

“Ayer un regidor de apellido León dijo a este medio que yo ‘mentía’ porque la intención (de la solicitud de viaje) era otra, y no me sorprendieron sus elucubraciones porque este señor es un reconocido enemigo del alcalde y por eso ve fantasmas donde no existen. Lamentablemente es un reflejo del juego turbio que practican algunos en la política de baja ralea”, expresó Campos.

Este lunes, el regidor David León dijo a La Nación que el jerarca en realidad envió la solicitud de permiso de salida del país al Concejo Municipal para que se le permita ausentarse del trabajo con goce de salario y no porque requiera de un acuerdo de dicho órgano para representar al Ayuntamiento en alguna instancia, como argumentó Campos.

“Es mentira la afirmación del señor abogado. En realidad lo que se pretende es utilizar al Concejo Municipal para llevar la eventual autorización del órgano colegiado al juez y poder decir ‘me están mandando a representar a Heredia’, casi como si la iniciativa fuera del Concejo y no de Ulate”, aseveró León.