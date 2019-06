- Nosotros hemos buscando insistentemente una salida pacífica del régimen de Maduro. No obstante, no renunciaremos a nuestro derecho de hacer uso de todos los recursos legítimos a nuestro alcance para derrotar definitivamente la dictadura en Venezuela. En ese empeño no vamos a desistir. Nuestra Constitución le asigna a la Asamblea Nacional venezolana la potestad de invocar determinadas decisiones a ese respecto y será ella como cuerpo colegiado la que decidirá si procede invocarla o no.