Exabogado de Donald Trump, condenado a pagar $148 millones por difamar a agentes electorales

Washington. Rudy Giuliani, exabogado personal de Donald Trump, fue condenado este viernes a pagar más de $148 millones a dos agentes electorales a quienes difamó durante las elecciones presidenciales de 2020.

Los abogados de Ruby Freeman y de su hija Wandrea “Shaye” Moss, dos agentes electorales del estado de Georgia (sureste), exigieron ante el tribunal federal de Washington al menos $24 millones para cada una.

Pero el jurado les concedió a cada una más de $16 millones por difamación, $20 millones por daño moral y $75 millones por daños y perjuicios, precisa la prensa estadounidense.

"Los últimos años han sido devastadores" porque "la llama que Giuliani encendió con esas mentiras (...) cambió todos los aspectos de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sensación de seguridad, nuestra salud mental", declaró Moss a periodistas.

Freeman dijo estar agradecida de que el jurado considere a Giuliani "responsable".

"Hoy no es el final del camino", afirmó. "Todavía tenemos trabajo por hacer. Rudy Giuliani no fue el único que difundió mentiras sobre nosotras y otros también deben rendir cuentas".

Rudy Giuliani, exabogado personal del expresidente estadounidense Donald Trump, camina hacia los reporteros afuera del Tribunal de Distrito de EE. UU. E. Barrett Prettyman después de que se alcanzara un veredicto en su juicio por difamación. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

Giuliani tachó la indemnización por daños y perjuicios de "absurda" y adelantó que apelaría.

"Estoy bastante seguro de que cuando este caso llegue ante un tribunal justo será revocado muy rápidamente", declaró.

Además pareció redoblar sus acusaciones infundadas contra Freeman, de 64 años, y Moss, de 39.

"No tengo ninguna duda de que mis comentarios eran sostenibles entonces y lo son hoy", afirmó.

"Sencillamente no tuve la oportunidad de presentar pruebas", dijo el exalcalde, quien defendió su decisión de no testificar en su defensa porque, a su entender, "no parece que fuera a ayudar mucho a convencer a nadie".

A partir de un video en el que se ve a madre e hija pasándose un objeto -que resultó ser unas pastillas de menta- durante el recuento de los votos, el exalcalde y exfiscal de Nueva York afirmó que intercambiaban una llave USB "como si fueran dosis de heroína o cocaína" para falsificar los resultados.

Las demandantes, ambas negras, contaron cómo las acusaciones de Giuliani, retomadas por Donald Trump en sus redes sociales, les han valido una lluvia de insultos y amenazas, a menudo de carácter racista.

La jueza Beryl Howell lo declaró culpable en agosto de difamación y le ordenó reembolsar los honorarios legales.

“Declaraciones falsas”

Giuliani fue alcalde de Nueva York de 1994 a 2001 y se ganó el apodo de "alcalde de Estados Unidos" por liderar la ciudad durante la conmoción provocada por los atentados del 11 de septiembre. Fue abogado del expresidente republicano Donald Trump.

La licencia de Giuliani para ejercer la abogacía ha sido suspendida en Nueva York y Washington por "declaraciones falsas y engañosas" que hizo como parte de sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones ganadas por Joe Biden.

Rudy Giuliani, que parece atravesar apuros financieros, se enfrenta a otra demanda de un bufete de abogados que le reclama $1,3 millones por impagos.

Giuliani fue acusado penalmente en agosto por los tribunales de Georgia junto con Trump y otras 17 personas de haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020 en este estado clave.

De estos 19, cuatro ya se han declarado culpables, de modo que se libraron de penas de prisión a cambio de que prestar testimonio en el futuro juicio de los demás acusados.