Daniel Ortega prohíbe entrada de prensa extranjera para cubrir elecciones en Nicaragua

El diario nicaragüense Confidencial dio a conocer este miércoles 3 de noviembre que el régimen de Daniel Ortega prohibió el ingreso a Nicaragua de la prensa extranjera para cubrir las votaciones presidenciales del domingo 7 de noviembre. Según reseñó el diario digital, reporteros y fotoperiodistas de medios internacionales intentaron ingresar al país en los últimos días, pero chocaron con la negativa de las autoridades migratorias, pese a que cumplieron con todos los requisitos y exigencias.

Confidencial cita el caso de Frédéric Saliba, corresponsal en México del diario francés Le Monde, quien reclamó en su cuenta personal de Twitter que no podrá cubrir las elecciones, ya que le prohibieron su entrada al país. Saliba afirma que el 16 de octubre, un día antes de su viaje, la aerolínea le notificó que su boleto fue cancelado debido a una decisión de las autoridades nicaragüenses que alegaron “razones migratorias”.

Así me impidieron entrar en #Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Otros colegas extranjeros han sufrido el mismo revés en medio de la escalada represiva del régimen contra la oposición y la prensa. https://t.co/XqNSmPVaQC via @lemondefr — Frédéric Saliba (@Fredsaliba) October 22, 2021

“No hubo más explicaciones, pese a que el periodista había cumplido con todos los requisitos, incluidos sanitarios, para ingresar al país”, detalla el diario. Además, señala que Saliba estuvo en Nicaragua en las elecciones del 2016, en las que Daniel Ortega logró su tercer periodo en el poder, y también visitó el país centroamericano en el 2018, con el fin de cubrir el estallido social de ese año.

Asimismo, Confidencial contó el caso del diario hondureño El Heraldo. El jueves 28 de octubre, un equipo periodístico de ese medio fue expulsado tras ingresar por el puesto fronterizo El Guasaule, Chinandega. “Al llegar a la oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería, el capitán Osman Sáez los expulsó. Todos cumplían con los requisitos migratorios”, precisa el diario.

El periódico nicaragüense reseña que es la primera vez que un equipo del diario hondureño es expulsado de Nicaragua. “En ocasiones anteriores, periodistas entraron y realizaron su trabajo sin inconvenientes”, enfatiza. Asimismo, menciona que a inicios de octubre, un equipo de la cadena CNN Internacional también intentó cruzar la frontera desde Costa Rica a Nicaragua, pero no tuvo éxito. Lo mismo le ocurrió al periodista del diario The New York Times, Anatoly Kurmanaev, quien el 17 de junio trató de entrar a ese país, pero las autoridades migratorias rechazaron su petición.

Por su parte, Amparo Rodríguez, productora de Al Jazeera, la cadena de noticias con sede en Catar, aseguró a La Nación que ella empezó a tramitar sus visas desde hace más de un mes y medio desde México, donde se encuentra actualmente. Sin embargo, su solicitud fue completamente ignorada.

[ Las no-elecciones de Nicaragua: Daniel Ortega va por 30 años acumulados en el poder ]

“Hablé con el consulado de Nicaragua en México, envié la documentación, volví a insistir una semana después, entonces me dieron el contacto de Hidania (en apariencia funcionaria encargada de la prensa internacional del Ministerio de Gobernación de Nicaragua) y yo ahí la contactaba por Whatsapp y correo, incluido al de la Primera Dama (Rosario Murillo). Nadie contestó. Hidania solo me dijo ‘gracias’”, contó Rodríguez.

En las votaciones de este domingo, Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, buscan prolongar su por cuarta vez su periodo al frente de Nicaragua, que ejerce desde el 2007 de forma ininterrumpida.

La cita electoral es objeto de cuestionamientos por parte de la comunidad internacional por carecer de condiciones mínimas de transparencia. La oposición las califica como una “farsa” y un “circo”. El proceso no cuenta con observación electoral nacional e internacional.

