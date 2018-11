El colaborador de la Fiscalía asistió a la audiencia, pero no hizo declaraciones. El juez le asignó custodia policial."En este momento no recuerdo bien, pero han sido aproximadamente de ochocientos mil dólares norteamericanos que me ha entregado", dice Jorge Yoshiyama en su declaración ante la Fiscalía, divulgada por el portal local IDL Reporteros.