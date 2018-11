Cuando le dije a mi papá que quería ser policía federal de caminos, él solo se me quedó viendo y me dijo: “sé lo que quieras ser, pero trata de ser el mejor”. Mi mamá, un poco más aprehensiva, se espantó, pero poco a poco fue entendiendo y cuando me dieron la lista de prendas que debía llevar a la Academia, ella misma me compró todo.