Jesuitas de El Salvador critican detenciones en régimen de excepción de Nayik Bukele

San Salvador. La comunidad jesuita de El Salvador expresó este sábado su crítica hacia las “detenciones de inocentes” bajo el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele en su campaña contra las pandillas, instando a poner fin a la “tortura” infligida a los detenidos.

El rector de la Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, hizo esta denuncia durante la conmemoración del asesinato de seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos colaboradoras hace 34 años. Enfatizó la labor de denuncia de los abusos gubernamentales, enmarcándola en la línea del profeta bíblico Jeremías.

En ese sentido, Oliva sugirió que, de estar presente, Jeremías abogaría por el cese de la violencia estatal en el actual contexto salvadoreño.

“Les diría a nuestras autoridades, a los policías y soldados: Está muy bien que quieran garantizar la seguridad de su pueblo, ese es su deber, pero actúen justamente, respeten la ley y no se lleven presos a personas inocentes sin pruebas de que hayan cometido algún delito, no denuncien falsamente, no actúen con violencia ni maltraten a su pueblo”, señaló el rector.

Asimismo, hizo un llamado a los responsables de los centros penales para que cesen la “tortura” hacia los privados de libertad, abogando por un trato más humano y respetuoso. Destacó la importancia de informar de manera oportuna sobre la salud y el paradero de los reclusos, mostrando compasión hacia sus familias.

Las críticas no se limitaron al ámbito de los derechos humanos, ya que Oliva también cuestionó los gastos del presidente Bukele en “propaganda mentirosa” y en el certamen Miss Universo, que se llevará a cabo en el país la próxima semana.

“A nuestro presidente, le diría: no busque su propio interés, no se deje llevar por la ambición y por el deseo de acrecentar su fama con propaganda mentirosa gastando millones de dólares en ello, con concursos de belleza que cuestan millones de dólares, mientras hay tanta gente que pasa hambre en su país”, agregó.

La Asamblea Legislativa prorrogó por vigésima vez el régimen de excepción en El Salvador, respaldando la estrategia del presidente Nayib Bukele en su "guerra" contra las pandillas. (OSCAR RIVERA/AFP)

Las organizaciones de derechos humanos manifestaron preocupación por el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y resultó en detenciones sin órdenes judiciales. Además, se reportó la muerte de al menos 191 personas bajo custodia estatal en las cárceles.

La Asamblea Legislativa extendió por vigésima vez esta medida el martes, respaldando la estrategia del presidente Bukele en su “guerra” contra las pandillas, que llevó al arresto de 73.800 presuntos miembros de estas bandas, con más de 7.000 inocentes liberados. La nueva prórroga del régimen estará en vigor del 13 de noviembre al 12 de diciembre.

En la conmemoración del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres durante la guerra civil (1980-1992), la comunidad jesuita junto con centenares de salvadoreños participaron activamente.