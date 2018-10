“En mi caso particular, quedé en una posición de alto riesgo, porque no se me garantizaron los derechos fundamentales. La situación empieza a profundizarse desde abril cuando comienzan las protestas ciudadanas y que por rol de gestiones humanitarias me hace ponerme en el centro del contexto de la crisis de violaciones a los derechos humanos que impera en Nicaragua hasta el día de hoy. Esto generó que después de estar inmerso en la crisis y de acciones que he ejercido como defensor de derechos humanos me haya puesto en riesgo frente al Estado y provocó represalias, persecuciones y asedios simplemente por defender el derecho a la vida. Hoy en día ser defensor de derechos humanos en Nicaragua es estar entre la vida y la muerte, porque no hay tolerancia de un gobierno que centraliza su poder en una sola persona”.