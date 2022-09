La búsqueda de la rentabilidad y del mejor concierto de jazz de todos los tiempos

El riesgo y la rentabilidad son un matrimonio complejo e indisoluble. Un ahorrante, frustrado de las bajas tasas de interés que le pagan en un certificado, y de ver cómo la inflación se come su capital, se sentirá motivado a buscar más retorno en acciones o en un negocio, pero esto supondrá más riesgo, e incluso, la posibilidad de tener pérdidas. Una persona puede dejar su trabajo y lanzarse a emprender porque detectó una oportunidad en el mercado; o por los deseos de alcanzar mayor libertad creativa o ganar más dinero... Cualquiera que sea la motivación, echarse al agua tendrá un mayor riesgo.

Ese principio conocido como la “búsqueda de la rentabilidad”, habla sobre esa cruzada para extraer mayores retornos de nuestros ahorros, tiempo, conocimientos y destrezas; al final, de nuestros recursos. Pero a mí no me gusta ver esa “rentabilidad” solo en términos financieros. El contrabajista y compositor estadounidense Charles Mingus decidió lanzar su propio sello disquero allá por 1950, se arriesgó y plasmó la grabación de uno de los conciertos más importantes de las historia del jazz (no sin sobresaltos, claro), una historia que si usted logra llegar hasta el final de este correo, la podrá leer en un resumen: una historia de alto retorno cultural.

Publicación del concierto Jazz at Massey Hall, en 1953.

Una de las industrias donde está muy presente ese delicado balance entre riesgo y rendimiento es en las fintech, y ese delicado equilibrio queda en evidencia en el trabajo Sugef advierte a ‘fintech’ sobre prohibición de captar dinero por Sinpe, de Óscar Rodríguez. La supervisión bancaria advirtió a estas empresas que prestan servicios de pago por medio de Sinpe, de que no están autorizadas para realizar intermediación financiera, ni captación de dinero de clientes, una alerta cuando menos sugerente.

La jerarca de Sugef, Rocío Aguilar, no puntualizó si se había detectado alguna actividad ilegal o sospechosa pero el recordatorio para los usuarios de fintech debe servir para ponderar el riesgo-beneficio de utilizar ciertos servicios financieros fuera de la banca regulada. Las fintech son una industria incipiente, prometedora, que aún opera entre vacíos legales, pero ello no opaca su potencial de reducir los márgenes de intermediación y dar acceso a servicios a sectores de la población fuera de la banca, aunque ello, estamos de acuerdo, debe ocurrir dentro de reglas claras para todos los actores. Estas empresas, por su parte, acusan a Sugef de tener ‘una agenda en contra de las fintech’.

Si desea conocer más sobre el ecosistema fintech de Costa Rica, en mayo pasado publicamos una nota titulada Así son las empresas y emprendimientos protagonistas del ‘boom’ de las ‘fintech’ en Costa Rica, donde se abordan algunos de los hallazgos del estudio denominado Mapeo de la oferta fintech en Costa Rica, de Procomer. Para tener un juicio completo sobre esta industria, debemos estudiarla y entenderla.

La tecnología es un tema transversal en todas las industrias. Así como las finanzas-tecnologías, el binomio movilidad-tecnología se desarrolla a un ritmo vertiginoso en el mundo, aunque más pausado en Costa Rica, donde la conducción autónoma parece película de ciencia ficción. Donde sí hay pasos más acelerados es en la entrada de vehículos eléctricos y este año, el Minae estima que se alcanzará una nueva cifra récord, lo cual se detalla en el artículo 3.000 vehículos eléctricos nuevos ingresarán a Costa Rica en 2022. Hasta julio los números muestran el ingreso de 1.074 unidades, entre carros, motocicletas y equipo especial.

¿Tiene un poco más de tiempo? Copiado!

Recomiendo un tema sobre decisiones del consumidor en tiempos de inflación, a cargo del periodista Luis Brenes, quien esta semana debutó como titular en la sección Economía. En la segunda mitad del 2022, los hogares costarricenses están priorizando la compra de ciertos alimentos antes que comer fuera de casa o salir a pasear. Eso sí, están renunciando a marcas de abarrotes más caras o inclinándose por presentaciones más pequeñas. Lea más en Azúcar, harina y embutidos se aferran a la lista de compras de ticos, aun en tiempos de altos precios.

Según el estudio 'Consumer Watch Reloaded', de la la firma de investigación de mercados Kantar División Worldpanel, productos como el azúcar, la harina o los embutidos son los alimentos que menos sacrifican los costarricenses. (Mayela López)

No solo los hogares están haciendo ajustes, también el Gobierno tuvo que hacer fuertes recortes en su presupuesto 2023, que presentó este 1.º de setiembre. La mayoría de instituciones sentirán el filo de la tijera pero entre los casos más drásticos están tres ministerios. En la información de la periodista Patricia Leitón, Ministerios de Salud, Justicia y Agricultura sufren los recortes más fuertes en el presupuesto del 2023, viene el desglose por ministerio y se deflactan las cifras porque la inflación, también reclama su parte.

¿Busca casa propia? Este es el ingreso mensual que la banca pide para financiar una vivienda de clase media. Esta información de la periodista Paula Umaña responde a una pregunta que a veces la dejamos para después, pero es de las primeras a la hora de buscar casa pues dependiendo de nuestros ingresos, así será el monto que podremos obtener en el sistema financiero para concretar la compra. Póngale especial atención al cuadro comparativo y la guía para poner las finanzas personales en orden.

Vienen o se van Copiado!

⇒ Cementos Progreso entra a competir a Costa Rica y El Salvador tras culminar compra de plantas a Cemex

La nueva cementera llegará a competir con Holcim y Cementos Fortaleza, propiedad de Carlos Slim, que comenzó operaciones en el país en el 2017.

⇐ Finaliza intervención de Aldesa con el cierre de sus negocios bursátiles

La cobertura de esta quiebra financiera ha sido amplia en La Nación, con docenas de notas que podrá hallar en el buscador de nacion.com con solo digitar “Aldesa”.

Radar de talentos Copiado!

¤ Centro comercial El Encuentro, en San Carlos, ofrece 500 puestos de trabajo en feria de empleo

Ciudad Quesada tendrá un nuevo centro comercial con Best Brands, Burger King, Credix, Crispy Churros, Flexi y Taco Bell, entre mucho otros establecimientos.

¤ Tegra Medical contratará a 70 trabajadores por ampliación de su operación en Costa Rica

Esta empresa del pujante sector de la industria médica llegó al país hace 12 años y tras una reinversión necesita contratar operarios e ingenieros.

¤ Mensis le ayuda a contratar un ‘coach’ para poner su currículo en forma y conseguir empleo

Una plataforma de la economía colaborativa permite a personas que necesitan ayuda para conseguir empleo acceder a la asesoría de especialistas en reclutamiento.

La mano invisible Copiado!

Ahora sí, vamos a escuchar música. Jazz at Massey Hall es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores conciertos en la historia del jazz. La presentación fue la noche del 15 de mayo de 1953, en el Massey Hall en Toronto, Canadá. El escenario reunió por primera –y creo que única– vez a cinco gigantes de este género musical: Dizzy Gillespie (trompeta), Charlie Parker (sax), Bud Powell (piano), Charles Mingus (contrabajo) y Max Roach (batería).

Afortunadamente, Mingus llevó consigo una grabadora portátil pues recién acababa de fundar junto a su esposa, Celia, y a Max Roach, un nuevo sello discográfico independiente, Debut Records, para impulsar a figuras del jazz, apartarse de la influencia de las grandes casas disqueras y proteger su creciente catálogo de composiciones. La presentación en Toronto se convertiría en uno de los primeros lanzamientos de la firma, y la materia prima pintaba para que fuera un éxito, ¿salió todo a pedir de boca? No todo.

Cuenta la leyenda que Parker llegó a Canadá sin su saxofón (quizás lo empeñó); Powell recién había sido dado de alta de un sanatorio para pacientes con problemas mentales y Gillespie parecía esa noche más interesado en ver una pelea de boxeo de la división de los pesos pesados que en tocar su trompeta. Al final del concierto no alcanzó el dinero para pagar a los músicos así que los organizadoras entregaron cheques sin fondos y el sonido de contrabajo quedó tan mal registrado en las cintas originales que Mingus tuvo que grabar de nuevo su línea en el estudio... Y pese a todo eso hay quienes no dudan en calificar al Jazz at Massey Hall como “el concierto de jazz más grande de todos los tiempos”. Me despido con All the things you are, interpretada por este gran quinteto.

Espero que pasen un provechoso fin de semana, saquen tiempo para leer y descansar.