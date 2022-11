IMAS deposita primer desembolso de subsidio por inflación: ¿cómo saber si soy beneficiario?

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ya realizó el primer depósito por ¢60.000 del subsidio por inflación, a cerca de 111.000 en pobreza. La ayuda temporal consiste en tres giros por ese monto, uno por mes.

Los hogares que obtuvieron la ayuda son aquellos que no reciben otras transferencias monetarias del Estado, registradas en el Sinirube (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado), excepto por red de cuido.

En el caso de los hogares en pobreza extrema (aquellos cuyos ingresos no cubren la alimentación básica) tendrán prioridad cuando existan personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas menores de edad o que tengan mujeres como jefas de hogar.

Los hogares que están en pobreza no extrema (cubren la alimentación básica, pero no otras necesidades básicas) deben tener uno o más miembros que sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad o jefatura de femenina.

Yorleny León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del IMAS había explicado que de este grupo se priorizará a aquellos hogares que cumplan con las cuatro características, posteriormente a los que cumplan con tres, y así sucesivamente.

Los hogares se seleccionaron por medio del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) por lo que no se aceptan solicitudes de la población para recibirlo.

León espera que este viernes 11 de noviembre todos los beneficiarios queden notificados del depósito. Esto se hará por correo electrónico de la cuenta notificaciones@correo.imas-saci.com o reciben un mensaje SMS a su celular del número telefónico 7005-4005.

“Luego se realizará un barrido general para determinar cuáles casos presentan dificultad por los medios antes citados para proceder con las notificaciones por llamada telefónica”, detalló León.

La llamada es del número 2234-4931. León advirtió de que la entidad no solicita claves, pines o números de tarjeta o contraseñas y que los beneficiados deben verificar que la información provenga de las plataformas oficiales de la institución, para evitar estafas.

Los fondos se transfieren a la cuenta bancaria del beneficiado pero sino tiene una cuenta activa entonces puede retirar el dinero en cualquier sucursal del Banco Nacional de Costa Rica, con el documento de identificación vigente.

En total se repartirán ¢20.000 millones que provienen del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

“El subsidio temporal por inflación busca apoyar a hogares en pobreza extrema y pobreza en momentos en los que sabemos que la situación económica es sumamente complicada para miles de hogares”, dijo León.

Auxilio por inflación cubrirá 111.000 hogares pobres, pero dejará por fuera 90.000

Según un cálculo que realizó Andrés Fernández, economista del Consejo de Promoción de la Competitividad, según los criterios establecidos por el Gobierno, y los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2021, con las 111.000 ayudas cubren a unos 52.600 hogares en extrema pobreza y a unos 58.400 en pobreza no extrema.

No obstante, todavía quedarían cerca de 90.000 hogares en pobreza no extrema, que cumplen los requisitos para recibir la ayuda, pero no podrían obtenerla, dado el alcance del proyecto.