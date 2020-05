“Tiene que haber un balance entre todas las voces y a mí, y a nuestro equipo nos toca balancear las soluciones, no puede ser desbalanceada porque podemos poner en riesgo la paz social y el diálogo. A mí me me toca representar a un país y no solo a un sector. Ese es el rol mío y el gran riesgo es que le pase a uno como Atahualpa, que lo amarraron de todas las extremidades a un caballo y lo reventaron, pero en la emergencia el tema es la sabiduría de que podamos sacar las decisiones balanceadas”, añadió el mandatario.