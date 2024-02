Vicepresidente regional de Hilton: ‘Existe un apetito por el segmento de hoteles de lujo en Costa Rica’

El turismo de lujo en Costa Rica es una realidad palpable. Jets privados llegan al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Guanacaste, se construyen suntuosas residencias en las costas y hospedajes no tradicionales figuran entre los más costosos del mundo. El sector hotelero no se queda rezagado en esta tendencia, la cual se manifiesta claramente en el incremento del gasto por parte de los turistas durante su estadía en el país.

En una entrevista con La Nación, el martes 20 de febrero, Pablo Maturana, vicepresidente de Desarrollo para el Caribe y América Latina de Hilton, afirmó que en el sector hotelero de Costa Rica, al igual que en el de toda Latinoamérica, hay un creciente interés por el segmento de lujo.

“Reconocemos la oportunidad en el segmento de lujo y observamos un apetito dentro de nuestros huéspedes por visitar Costa Rica. Es un segmento en el que vemos la oportunidad y el momento adecuado para introducir estas marcas, porque sin duda existe un interés”, señaló Maturana. La cadena anunció sus planes de abrir tres establecimientos en el país bajo tres de sus firmas: Waldorf Astoria, Homewood Suites y Tru by Hilton.

Según el vocero de Hilton, el desarrollo del hotel Waldorf Astoria Costa Rica Cacique responde a esta creciente demanda del segmento. Este complejo, ubicado en la península Punta Cacique, ofrece “un estilo de vida de lujo con el confort de una casa privada”. El complejo consta de 197 habitaciones, además de una torre con 19 apartamentos amueblados desde los 150 metros cuadrados (m²) y 17 casas. La tarifa mínima se estima cercana a los $1.000 por noche.

La empresa Garnier & Garnier está a cargo del desarrollo del hotel Six Senses, que se ubicará en la Península de Papagayo.

En las cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) sobre proyectos hoteleros con el reconocimiento de Declaratoria Turística que se desarrollan en el 2024, se destaca que las construcciones abarcan el segmento de hoteles de lujo, caracterizados por grandes inversiones y alta calidad en infraestructura y servicios.

Dentro de la lista de desarrollos hoteleros del ICT se encuentran al menos otros cinco complejos que se definen como de lujo en sus sitios web, todos ubicados en Guanacaste y Puntarenas: Six Senses Resort & Spa Papagayo, Hotel Habitas Santa Teresa, One & Only Papagayo Bay Costa Rica Resort, Inversiones Playa Pochote Resort Península Papagayo y Hotel Nihi Santo Tomás.

Alberto Bonilla, gerente general de Garnier & Garnier, empresa desarrolladora de los hoteles Waldorf Astoria y Six Senses (que aún no ha iniciado obras), destacó que las playas y bosques de Costa Rica son un atractivo para los turistas con mayor capacidad económica.

“Aunque Costa Rica tiene atractivo para todos los segmentos, el de lujo, específicamente en la costa de Guanacaste, es lo que ha ido evolucionando en los últimos años” — Alberto Bonilla, gerente general de Garnier & Garnier

Bonilla resaltó que Guanacaste es la región donde más se impulsan este tipo de complejos debido a que la infraestructura ya está establecida, como es el caso del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Opinó que el país debería apostar más por este tipo de segmentos que atraen un mayor flujo de dinero, en comparación con otros tipos de turismo.

Este ejecutivo destacó que los clientes de dichos hoteles no solo se centran en los acabados de la infraestructura, sino que también buscan experiencias únicas en Costa Rica que no podrían encontrar en otros mercados, además de poder acceder a servicios personalizados.

Según informó La Nación en enero pasado, el gasto en viajes de los extranjeros que visitan Costa Rica superó las cifras anteriores a la pandemia en los primeros nueve meses del 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El gasto total acumulado por viajes de extranjeros por turismo fue de $2.964 millones en los primeros nueve meses del 2023. En ese mismo periodo del 2022, la cifra fue $2.184 millones.

De hecho, los resultados de los tres primeros trimestres del 2023 casi superaron los de todo el 2022, a falta de incluir los últimos tres meses del año, que junto con los primeros trimestres de cada año suelen ser las épocas más fuertes del turismo en Costa Rica. Los datos del último trimestre del 2023 están en depuración y se desprenden de la balanza de pagos trimestral del Banco Central de Costa Rica.

Si se considera el gasto medio por turista que ingresa por vía aérea al país según el ICT, en el 2022 (último dato disponible), el gasto medio por persona era de $1.590, con una estadía media de 13,5 noches por persona.