Siete estrellas, el sello para describir el máximo lujo en hospedaje y aún inexistente en Costa Rica

¿Un hotel siete estrellas en Costa Rica? El martes 7 de diciembre la Presidencia anunció, por medio de un comunicado de prensa, que la Corporación de Inversionistas de Dubái (ICD, por sus siglas en inglés) confirmó el desarrollo de uno de estos establecimientos en el golfo de Papagayo, en Guanacaste. Sin embargo, dicha categoría hotelera no existe en el país.

El nuevo inquilino es el One & Only Papagayo, orientado al segmento de ultra lujo con 167 habitaciones y 41 residencias, según anunció Casa Presidencial, el pasado martes 7 de diciembre. El complejo estaría en operación a finales del 2023.

En la mayor parte del mundo las siete estrellas son inexistentes dentro de la escala formal de categorización hotelera; la mayoría de las calificaciones mundiales llegan hasta cinco, como es el caso de Costa Rica. En el país, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) es el órgano encargado de definir la categoría de las estancias turísticas

No obstante, algunos hoteles alrededor del mundo se autodenominan como hoteles “siete estrellas”, al ofrecer un servicio de calidad sobresaliente y experiencias únicas para sus huéspedes.

Además, los caracteriza algunos aspectos como la exclusividad, los precios de sus habitaciones y servicios, el transporte de lujo y sus experiencias gastronómicas, por ejemplo, según recogen las publicaciones de varios de medios de comunicación y revistas especializadas.

Uno de los hoteles siete estrellas más llamativos a nivel mundial es el Burj Al Arab, en Dubái. Según las descripciones de su página web, dicho complejo está ubicado en su propia isla artificial y ofrece habitaciones con vista al mar, terrazas de lujo, así como 10 restaurantes con vistas.

Algunos otros ofrecen servicios de transporte exclusivos para llegar a sus instalaciones, como helicópteros o embarcaciones de gran categoría; servicios a la habitación durante las 24 horas del día, ofertas de aventura o ambientales como la restauración de santuarios para tortugas, entre otros.

“Solo el anuncio genera un impacto positivo para Costa Rica. Que venga un hotel siete estrellas a Costa Rica, que no hay muchos en el mundo, va a generar la atención de grandes grupos de inversionistas para considerar a Costa Rica; si se logra hacer, va a generar muchos encadenamientos”, aseguró Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Turismo en Guanacaste La zona costera de Guanacaste se ha convertido en el destino predilecto de decenas de desarrollos hoteleros de gran categorización. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Hoteles de lujo

En el caso de Costa Rica, el ICT utiliza el Manual de Clasificación Hotelera que se elaboró en 1997 y que determina una serie de criterios para la clasificación. Para ello, se estudiaron los sistemas de categorización independientes como el de Michelin y los usados en varios países como México, Canadá, España, Francia, entre otros.

Así, se agrupa la hotelería de Costa Rica de acuerdo con la gama de servicios que el establecimiento ofrece al huésped: servicio completo, servicio limitado y servicio restringido o mínimo. Según el manual, los establecimientos que ofrecen servicio completo tienden a ser hoteles, situados en zonas de ciudad o de veraneo; aquellos que ofrecen servicio limitado tienden a ser albergues, lodge, bed and breakfasts, pensiones, casas de huéspedes y aquellos hoteles que carecen de una amplia gama de servicios para el cliente.

Los alojamientos de servicio completo a menudo tienen múltiples pisos, con ascensores y un vestíbulo amplio. Además, las comidas y bebidas se sirven en una simple cafetería o en múltiples restaurantes, destacando dentro de estas áreas uno de carácter formal.

Asimismo, normalmente ofrecen servicio diario de camarera, servicio a las habitaciones, lavandería y mostrador de recepción con empleados. En cuanto a las habitaciones para huéspedes, estas ofrecen comodidades como teléfono, televisor y baño privado. También pueden tener un centro para viajeros comerciales, facilidades recreativas y uno o más comedores o restaurantes.

En el territorio nacional existen varios hoteles que ostentan la máxima clasificación dada por la reglamentación del ICT, la de cinco estrellas. Entre ellos está el Four Season Resorts en la Península de Papagayo, Hacienda Altagracia ubicado en Pérez Zeledón y The Springs Resort and Spa en La Fortuna de San Carlos.

El Hotel One & Only Papagayo Bay Costa Rica se ubicará dentro de los terrenos dados en concesión en el Polo Turístico Golfo Papagayo. Este establecimiento de hospedaje estaría localizado en el sector de Playa Hermosa, en Guanacaste.