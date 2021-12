Grupo de inversionistas de Dubái anuncia desarrollo de hotel siete estrellas en golfo de Papagayo

La Corporación de Inversiones de Dubái (ICD, por sus siglas en inglés) anunció que desarrollará un hotel siete estrellas en el golfo de Papagayo, ubicado en Guanacaste. El complejo hotelero operará bajo el nombre One and Only Papagayo y contará con 167 habitaciones y 41 residencias, informó Casa Presidencial.

Este grupo de inversores comunicó que establecerá el lujoso hotel en el país durante una reunión sostenida este martes con el presidente Carlos Alvarado, quien se encuentra de gira por los Emiratos Árabes Unidos desde el pasado viernes 3 de diciembre. La decisión fue ratificada por Mohammed Al Shaibani, ministro de la Corte Real de Dubái y director ejecutivo de la ICD, así como por el director adjunto, Khalifa Al Daboos, sin especificar la fecha en la que se darán inicio a las obras.

“Costa Rica está muy agradecida con la lCD por tener en cuenta a nuestro sector de infraestructura turística en su planificación. La mejora de la industria del turismo es una prioridad importante para mi gobierno en los esfuerzos de recuperación posteriores a la pandemia”, expresó el mandatario.

La corporación fue fundada en el 2006 y es el principal grupo de inversiones del gobierno emiratí. La entidad cuenta con una amplia cartera de activos locales e internacionales, en sectores como banca, finanzas, transporte y hotelería. Por ahora, seguirán explorando oportunidades de inversión en el país, según mencionaron.

Uno de los puntos centrales de la visita oficial del presidente Alvarado a los Emiratos Árabes es promover a Costa Rica como destino de inversión. La gira está centrada en impulsar cooperación, intercambios comerciales, turismo y atracción de inversiones especialmente en economía verde y azul, según Casa Presidencial.

[ Carlos Alvarado promueve a Costa Rica en Emiratos Árabes como destino de inversión ]