Murales de atractivos turísticos de Costa Rica cautivan miradas en Nueva York

Uno de los murales muestra un paisaje con el volcán Arenal de fondo. A simple vista parece una fotografía, aunque en realidad es una pintura. (Cortesía ICT)

Dos murales hiperrealistas de atractivos turísticos de Costa Rica colocados en la ciudad de Nueva York cautivan las miradas de conductores y peatones que transitan los barrios de Brooklyn y próximamente también a los de Manhattan, en los Estados Unidos.

Estas obras interactivas forman parte de la segunda fase de la campaña Only the Essentials del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en el país norteamericano. La estrategia tiene como objetivo invitar a potenciales turistas estadounidenses a visitar Costa Rica, ya que este es el principal mercado emisor de turistas hacia nuestro país, según indicó el ICT en un comunicado.

Los murales parecen impresiones monumentales generadas a partir de una fotografía desde larga distancia, aunque los curiosos que se acercan a observarlos con detenimiento pueden descubrir que se trata de pinturas, una serie de murales a gran escala desarrollados por artistas especializados, detalló la entidad.

En una de las obras se puede ver a un turista asombrado mientras disfruta del paisaje del volcán Arenal sobre un puente colgante, bajo la frase Feet on the ground, head in the clouds (Con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes, traducido al español). En tanto, otra de las creaciones muestra a una turista relajada disfrutando de las aguas termales, junto al mensaje Meant to be experienced, not explained, que hace alusión a que hay experiencias únicas que deben ser vividas para poder ser explicadas.

“Siempre nos planteamos el reto de generar propuestas creativas que llamen la atención de los turistas potenciales para que visiten nuestro país y se reconecten con lo verdaderamente esencial, disfrutando al máximo la naturaleza, la aventura y las actividades al aire libre”, destacó Carolina Trejos, directora de mercadeo de ICT.

En este momento se encuentra dos murales activos en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, y posteriormente se colocará otro en el corazón de esa ciudad, en Manhattan, todos en ubicaciones de alto tráfico de personas, explicó el ICT. Según la institución, la iniciativa continuará con la presencia adicional de dos obras en la ciudad de Los Ángeles en los próximos días.

“Con la activación de los murales en Nueva York y próximamente en Los Ángeles, nos planteamos el objetivo de interactuar en puntos estratégicos de alto tráfico en dos de las ciudades que concentran a gran cantidad de turistas potenciales con alto interés en visitar Costa Rica”, añadió Trejos en el comunicado.

El ICT también inició de forma paralela un concurso en redes sociales para que todos los que encuentren los murales puedan tomarse una foto o un selfie con la imagen de fondo, para participar por un viaje a nuestro país, así como por otros premios sorpresa.

Dos muralistas especializados se encargaron de darle vida a la obra que ya se puede observar en Brooklyn. (Cortesía ICT)

Audiovisual acompaña murales

En esta segunda etapa de la campaña de comunicación, el ICT también realizó un audiovisual que se caracteriza por estar lleno de ritmo, así como de imágenes que muestran atractivos turísticos de Costa Rica como playas, cataratas, volcanes, entre otros.

El mensaje dirigido para medios digitales y redes sociales tiene como objetivo una “invitación a reconectarse con la naturaleza”, aunque de forma responsable mientras poco a poco se vuelve a la normalidad.

A esto también se le suma la apertura de la cuenta de @visitcostarica en la red social de TikTok, en la que se muestran vídeos de 15 segundos que complementan los mensajes promocionales para atraer a los potenciales turistas.

Estados Unidos se consolida como el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Durante los meses de enero y febrero del 2022 se registró el ingreso de 201.527 turistas estadounidenses por la vía aérea. Por su parte, el año anterior llegaron 852.182 turistas, recuperando 66,4% de las cifras del 2019 previo a la pandemia.

