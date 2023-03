José Luis ‘Puppy’ López: El exfutbolista que se levantó de la pandemia con un nuevo negocio digital

José Luis ‘Puppy’ López es recordado por muchos aficionados del fútbol por su trayectoria en equipos como el Deportivo Saprissa y la Selección Nacional de Costa Rica, aunque no todos conocen su faceta de hombre de negocios y su gran pasión por el emprendedurismo.

Desde que estaba activo en el fútbol, José Luis siempre tuvo esa vena de emprendedor, en la que aprovechaba su tiempo libre para crear negocios o actividades que lo retaran, aunque en ese momento su prioridad principal era por completo el deporte.

No fue hasta el 2012, unos años antes de dejar el fútbol profesional, cuando fundó una empresa llamado PupyID, en el que se dedicaban a la personalización de productos deportivos, como camisetas, y a la venta de dicho artículos por medio de sus tiendas y sitio web.

El exjugador comentó que este negocio le ayudó a realizar la transición del fútbol hacia el retiro, al tiempo que lo llevó por una montaña rusa de emociones y retos que se encontró en el camino, los cuales le permitieron conocer de cerca lo que vive un emprendedor.

“Ese negocio tuvo bastante éxito, me ayudó a hacer la transición hacia el retiro. Ahí sufrí un poco más el tema de la vida de un emprendedor, los altos y bajos, el no depender de un solo ingreso, estar buscando siempre cómo vender más. A partir de ese negocio me involucré en desarrollar una plataforma de comercio electrónico y me empecé a establecer”, afirmó.

José Luis López cuenta cómo el fútbol le ayudó en su faceta como emprendedor

La tienda fue tomando fuerza en un mercado que para ese momento no había sido muy explorado en el país, lo que José Luis considera como un punto a favor que benefició el crecimiento del negocio, así como que el emprendimiento tuviera una cara visible del mundo del fútbol.

Otro factor que impulsó su negocio fue que “el servicio hablara por sí solo”, en el sentido de que los clientes notaran la calidad de los servicios, más allá de que estuviera apadrinado por él como futbolista reconocido. Con los años, la tienda llegó a tener varios locales en diferentes centros comerciales.

Pese al éxito del negocio durante varios años, el Puppy relató que su tienda de personalización de artículos deportivos no soportó el impacto de la pandemia y tuvieron que cerrarla. El exfutbolista afirmó que fue un golpe duro.

“El negocio no aguantó la pandemia, no pudimos sostener la operación durante meses con cero ingresos. Fue durísimo porque yo vivía de eso, prácticamente quebré. Tuve que empezar a buscar trabajo y ver cómo subsistir, fue peor que haber perdido un campeonato”, relató.

José Luis 'Puppy' López se sobrepuso a la quiebra de su negocio por la pandemia y ahora creó un nuevo emprendimiento de comercio electrónico. Fotografía: Cortesía

Un nuevo comienzo Copiado!

Luego de trabajar para otras empresas en el área desarrollo de plataformas de comercio electrónico, una de sus grandes pasiones, José Luis decidió seguir sus impulsos para embarcarse nuevamente en la aventura de emprender con un nuevo negocio.

“Me contrató una empresa de Guatemala, lo que pasa es que a los tres meses de estar trabajando para ellos me dijeron que no podían sostener la operación en Costa Rica y nos despidieron. Una vez que pasó eso me dije que yo tengo que ser fiel a mí mismo, de que yo soy emprendedor, esta es la única forma, o sea, nadie me va a resolver mi vida”, contó.

Así fue que nació la plataforma de comercio electrónico Shopy, tras un proceso de arduo trabajo. Esta aplicación le permite a las personas comprar en grupos de al menos dos personas para recibir descuentos, entre más cantidad de compradores, menor es el precio del artículo que van a adquirir.

“Shopy viene a ayudarle a las personas a ahorrar, y a los proveedores a vender por volumen. Creemos que el comercio electrónico es una actividad social, queremos que la gente pueda apoyarse en otras personas para obtener un beneficio”, dijo López.

El exfutbolista explicó que no es necesario que las personas se conozcan para comprar de manera conjunta y que pueden estar en diferentes partes del país. En la plataforma los usuarios tienen la opción de crear un grupo desde cero y compartir el enlace en redes sociales para que se unan más personas, o integrarse a grupos que ya están hechos.

En esta primera fase de lanzamiento, la plataforma ofrecerá artículos electrónicos, pero la oferta de productos irá creciendo según las necesidades de los usuarios. López comentó que hicieron una alianza con tiendas ADN para que se encarguen de la operación de distribución y logística.

A futuro, el Puppy espera que su nuevo emprendimiento salga de las fronteras de Costa Rica y que cualquier emprendedor tenga la posibilidad de vender en volumen y también de manera individual. Incluso, incursionar en la venta de servicios de manera colectiva, como consultas de nutrición o de entrenadores personales.

Aprender del fútbol Copiado!

El Puppy López aseguró que al emprender es usual tener altibajos, pero el fútbol le enseñó a forjar un carácter que también aplicó a su faceta de negocios, pues es un camino en el que la perseverancia es un factor determinante para triunfar, así como para no desistir cuando hay que enfrentarse a la adversidad.

“Yo creo que a nivel personal, yo nunca fui ni el mejor jugador ni el peor jugador, tampoco era del promedio, pero lo que me diferenció a mí era mi tenacidad y mi perseverancia (...) Esos son los valores y principios que yo sigo manteniendo, el fútbol me enseñó eso, intentarlo hasta lograrlo”, manifestó.

José Luis comentó que se topó con muchísimos obstáculos en su carrera como futbolista, algo que también sucede en los emprendimientos. Además, añadió de que en los negocios hay muchas horas detrás que no siempre se ven reflejadas cuando se lanza un proyecto, similar a lo que un deportista dedica a los entrenamientos previo a los partidos.

“Nada se hace de la noche a la mañana, cuántas horas de entrenamiento o de gimnasio hay para llegar a un partido. Son años de entrenar y cuidarse para llegar a esos momentos, igualmente en los negocios. La gente a veces ve un negocio y se pregunta de dónde salió y realmente hay muchas horas para salir adelante”, aseguró.

José Luis combinó su carrera deportiva con los estudios universitarios. Reconoció que fue difícil sobrellevar las dos cosas al mismo tiempo y que tardó ocho años en conseguir su título de licenciatura en Marketing, pero al final alcanzó esta meta que se convirtió en una parte importante en su faceta de emprendedor, asegura.