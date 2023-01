Yokasta Valle habla de sus negocios: de la maquinaria pesada a crear su marca de gimnasios

Yokasta Valle ha tenido unos años plagados de éxitos deportivos con la obtención de múltiples títulos mundiales, que la catapultaron a los grandes escenarios del boxeo con la firma de un contrato con Golden Boy, una de las promotoras más grandes de la industria.

La pugilista forjó su camino desde Costa Rica con mucho esfuerzo, pero es consciente de que la carrera de una deportista no dura para siempre. Por eso desde ya ha ido manejando sus finanzas con ayuda profesional para diversificar sus fuentes de ingresos más allá del boxeo profesional.

Yokasta Valle hace historia al conquistar doble corona del mundo

Aunque de vez en cuando se da un gusto comprando ropa o zapatos, la boxeadora nacional tiene detrás un equipo que la ayuda a gestionar sus ingresos para así poder invertirlos de cara al futuro, con proyectos que verán la luz en el 2023 y otros que espera desarrollar más adelante.

Esta vez, dejamos de lado los guantes y el ring para conocer sobre su faceta como empresaria. En entrevista con La Nación, a finales de diciembre, Valle contó sus proyectos personales y cómo le cambió la vida, tanto a nivel deportivo como económico, la firma con la promotora Golden Boy, propiedad del exboxeador Óscar de la Hoya.

– ¿Qué representa para usted la vitrina de Golden Boy en el ámbito deportivo y económico?

– Nos dio mucha tranquilidad, porque cuando hacemos peleas en Costa Rica casi todo es inversión y a veces nos quedamos con un evento bien chiva, pero sin nada de ganancias. Firmar con Golden Boy nos puso en un primer nivel en la parte deportiva y económica, que es algo por lo que mi promotor, Mario Vega, siempre ha luchado durante años.

”Aquí trabajamos con las uñas, pero con Golden Boy tenemos esa estabilidad económica. Podemos respirar, estar tranquilos, y poco a poco ir subiendo de nivel en cada pelea. Ellos están muy comprometidos, tenemos una firma de cinco peleas, pero quieren estar más con nosotros porque hemos demostrado que somos profesionales y estamos comprometidos”.

Además de ser una destacada boxeadora, Yokasta Valle también ha incursionado en el mundo de los negocios y planea seguir haciéndolo en el futuro. Fotografía: (Marvin Caravaca)

– ¿Cómo ha manejado sus finanzas durante su carrera?

– En la parte financiera es importante como deportista tener orden, aunque a veces cuesta porque uno está enfocada en el entrenamiento. Mi promotor Mario Vega siempre me dice que así como soy disciplinada en el deporte, también tengo que hacerlo con las finanzas.

”El deporte es una carrera corta, en cualquier momento algo puede pasar, entonces siempre es bueno tener un respaldo del dinero que uno vaya ganando y saberlo invertir, entonces me he asesorado con un equipo que me ayuda en esa parte. Este 2023 tengo el propósito de ordenarme muchísimo más”.

– Con todo este cambio en sus ingresos durante los últimos años, ¿ha tomado ayuda profesional o asesoría financiera?

– Muchos atletas terminan su carrera deportiva y dicen: ¿qué hago?. No invirtieron o no hicieron nada al respecto, entonces en esa parte, por dicha, tengo gente que me asesora y yo tengo esa parte de que siempre escucho a las personas que me aconsejan.

– ¿Qué decisiones financieras ha tomado con sus ingresos? ¿Ha pensado en hacer alguna inversión o emprendimiento que pueda llevar a cabo en paralelo con el boxeo?

–Siempre es bueno tener un ahorro y también alguna inversión. Con Mario, antes él me decía que me iba a pagar, y él tiene una maquinaria, y me dio la opción de pagarme con eso, entonces fui invirtiendo, poco a poco, y ya soy la mayoritaria. Eso lo tenemos para trabajar, también tengo grandes proyectos, siempre en esa parte de seguir generando fuera del boxeo.

”A parte de la maquinaria, el próximo año (2023 para el lector) espero abrir mi gimnasio al público, porque lo tenía para entrenar con algunos muchachos, pero el próximo paso es abrirlo a la gente en febrero bajo, mi propia marca registrada, para también empezar a vender ropa y artículos de gimnasio.

”A la gente le va a encantar, ha sido un gran esfuerzo. Al final hay que explotar la marca, uno es deportista, pero tengo que ayudarme en diferentes ámbitos, no solo en la parte deportiva, sino también en la comercial”.

– ¿Durante su carrera como profesional ha tenido que tomar alguna decisión financiera que considere difícil?

– Muchísimo, el simple hecho de no querer molestar a mi mamá como pedirle pases para ir al gimnasio. Mis estudios también, tenía que trabajar, entrenar y estudiar, pero no se podía porque el boxeo requiere de mucha demanda de tiempo.

”Tuve que postergar la universidad, luego hasta que me pude pagar, ahí poco a poco, una materia, con lo que iba ganando durante las peleas. Y la estabilidad en el sentido de que seguía viviendo con mi mamá, hasta que pude comprar mi propio apartamento, mi carro y gimnasio”.

Yokasta Valle unificó los títulos mundiales de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en setiembre, y en noviembre lo hizo nuevamente en las 108 libras. Fotografía: (Marvin Caravaca)

– Estas firmas abren un mercado de patrocinios importantes, no solo a nivel nacional sino también internacional. ¿Cómo ha llevado esa parte de su carrera?

–Eso lo hablamos, porque es diferente ahora, no solo patrocinios nacionales, sino acercamientos con marcas internacionales. También nos hemos asesorado para monetizar las redes sociales, que es algo que no hacemos. En Estados Unidos, eso sí se hace y estamos trabajando en eso.

”Lo que tenemos como objetivo es invertir las bolsas de cada pelea, y gastar para el día a día los ingresos en patrocinios que recibo mensualmente”.

– ¿Cuánto le han ayudado esos patrocinios para forjar su carrera como boxeadora profesional?

– Hay que dar resultados extraordinarios, hemos luchado bastante. Hemos tenido más apoyo y patrocinios más sólidos de la mano con los resultados. Esto también nos permite hacer eventos en Costa Rica, los patrocinadores nos ayudan mucho en ese aspecto.

- ¿Cuánta parte de los ingresos se van a la preparación y los campamentos para las veladas?

En campamentos, la inversión es de nosotros. Si traemos a muchachas de sparring que nos ayudan, alimentación, entrenamientos y preparadores físicos, es un gasto que asumimos nosotros. Es un gran costo, pero es parte de la preparación.

– ¿Es posible vivir del boxeo profesional femenino a pesar de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres?

Ahorita, lo puedo decir orgullosamente, que hemos logrado igualar la parte de pagos. Ya no estoy ganando como una mujer, estoy ganando como cualquier boxeador. Puedo vivir completamente del boxeo.

– El boxeo ha permitido a muchos deportistas construir fortunas, pero también hay algunos que han terminado derrochando miles de dólares ¿Cuáles son las claves para evitar que eso ocurra?

–Creo que tener asesoría es indispensable, la idea no es quedarse sin nada, siempre pienso a largo plazo. No gastar de forma desmedida, que eso es lo que pasa, tener control y disciplina tanto en el deporte como en esa parte.

”Pero tener personas que a uno le ayuden es muy importante, uno no puede solo. Entre más uno crezca, tiene que tener más ayuda en esa parte financiera”.

– ¿Qué tiene previsto para después de su etapa como boxeadora? ¿Le gustaría en algún momento tener su propia promotora o verse como una empresaria del boxeo en Costa Rica?

–La parte de invertir siempre la valoro, me encanta el boxeo por más que yo no esté arriba de un ring. En el gimnasio tenemos un grupo de boxeadores profesionales que hemos estado ayudando. Yo decía que cuando me retire quiero ser promotora, pero por qué no serlo desde ahorita, ayudando a esos muchachos para que a futuro vayan a pelear afuera.

”También quiero abrir una cadena de restaurantes de comida saludable y accesible para la gente, porque la relacionan como algo caro. Me gustaría abrir ese negocio en todo el país, que sea barato, accesible y saludable, para incentivar la salud tanto en el gimnasio como en la comida”.

Yokasta Valle recuerda su noche más difícil y por qué pensó alejarse del boxeo