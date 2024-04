Doris Peters habla de la sección menos conocida de su currículo: coleccionista de orquídeas

Con una sonrisa afable dibujada en su rostro, doña Doris Peters Steinvorth aclara, de entrada, que ella es 100% costarricense, aunque por sus apellidos no lo parezca. Sus familia es de origen alemán, pero se crió en Sarchí, en Alajuela.

Doña Doris es una figura pionera en el ámbito del reclutamiento y el desarrollo profesional en Costa Rica. Durante la mayor parte de su vida, se ha dedicado a identificar talentos para empresas y a conseguir oportunidades laborales para quienes aspiran a crecer en sus carreras.

Con una extensa experiencia laboral en empresas nacionales y multinacionales, principalmente en el área de recursos humanos, decidió establecer su propia firma de reclutamiento y desarrollo profesional hace casi 27 años, la cual lleva su nombre y cuenta con aproximadamente 15 empleados directos.

Doris Peters, mujer pionera en recursos humanos, es una apasionada de las orquídeas

Ella se considera una apasionada por lo que hace, incluso reconoce que aún no vislumbra su retiro. Además de su labor empresarial, disfruta de momentos en familia, días de playa y tiene aficiones como coleccionar orquídeas y observar aves.

La empresaria también ha desempeñado una labor social importante , ya que actúa como madrina de estudiantes en el Complejo Educativo CEDES Don Bosco, brindándoles apoyo económico, y participa como voluntaria en comités del centro educativo. A continuación, un extracto de la entrevista:

— ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde creció?

— Soy de familia alemana, mis abuelitos fueron los que vinieron a Costa Rica. Mis papás nacieron en el país, así que mi vida siempre ha sido en Costa Rica. Fui a la Escuela Bilingüe Angloamericana, por lo tanto desde pequeña aprendí el idioma inglés, que mi mamá, en particular, consideraba muy importante.

”Soy la segunda de cinco hermanas. Mi papá era cafetalero, entonces nos criamos entre la ciudad y el campo. Nosotros nos criamos en Sarchí, pasábamos todas las vacaciones en medio de cafetales, con caballos, con vacas, eso influyó mucho en nosotros. De ahí que me fascina mucho la naturaleza”.

— ¿Cuál fue su primera experiencia laboral? ¿Fue en el área de los recursos humanos?

— Comencé a las 17 años como secretaria de mi papá, en la empresa exportadora de café. Después me ofrecieron un puesto en una compañía multinacional como secretaria ejecutiva del presidente. No pasó mucho tiempo cuando me ofrecieron el puesto del área de recursos humanos.

”En ese momento, no había tenido oportunidad de ir a la universidad porque ya me había casado y tenía dos hijas. Comencé como gerente de recursos humanos. En esa empresa me capacité en todo lo que ellos consideraban que era necesario para que ejerciera bien mis funciones”.

”Ahí comenzó mi carrera en recursos humanos. Posteriormente, me pasé a una empresa maquiladora en Cartago (...) Lamentablemente, los valores y los principios que existen en una empresa de maquila iban en contra de mis propios principios. Ahí más que todo es producción masiva y la parte humana se tiene que dejar casi en segundo plano y esa no es mi manera de ser. Soy muy humanista”.

”Luego llegué a una compañía costarricense líder en el país. Ahí estuve 15 años, pero esa empresa fue comprada por una multinacional. En ese momento tuve un cambio en mi carrera, porque, basado en mi experiencia y que ya había podido egresarme de psicología, me pareció interesante poner mi propia empresa”.

Doris Peters Steinvorth es una mujer pionera en el área de los recursos humanos en Costa Rica. Hace casi 27 años fundó su propia empresa, la cual lleva su nombre. Fotografía: (LN con imagen de Lilly Arce)

— ¿Ese interés por los recursos humanos fue natural? ¿Cómo fue que se inclinó por esa área?

— Creo que fue natural. La empresa que me ofreció el primer puesto en el área de recursos humanos vio en mí ciertas competencias gerenciales y ciertos principios y valores que tal vez combinaban muy bien con la gerencia de recursos humanos.

”Inicié en el área de reclutamiento; sin embargo, esa no es realmente nuestra especialidad en la firma. Nosotros en DPA (Doris Peters & Asociados) hacemos todo lo relacionado al recurso humano. Entonces, es desde búsqueda y selección de personal, asesorías a las empresas, hasta apoyo a los profesionales para buscar ellos trabajo o brindarles apoyo en técnicas de reclutamiento”.

— Desde su perspectiva, ¿qué cualidades debe tener una persona que lidere un departamento de recursos humanos en una firma o una empresa?

— Hay que tener claro que la persona de recursos humanos tiene que ser un balance. Ninguna empresa va a trabajar sin resultados económicos, pero hay formas de motivar a todas las personas dentro de la organización para que sean bien productivas y que estén satisfechas con lo que están haciendo.

— ¿Cómo ha sido el abrirse camino como pionera en el área de recursos humanos?

— Vieras que no me ha costado. Sé que fui de las primeras en el área de recursos humanos. Fui la primera mujer que formó parte de la Junta Directiva de AmCham. Siempre fui líder en los diferentes comités.

”En el ámbito empresarial, nunca he tenido problemas por ser mujer. Creo que tenemos muchos atributos y que el complemento entre hombres y mujeres en las empresas, comités, o juntas directivas es esencial porque tenemos diferentes formas de pensar”.

— ¿Cómo fueron esos primeros años como emprendedora?

— Comencé con mi hija, como una empresita pequeña, pero realmente yo sabía cuáles eran todas las necesidades en el mercado porque ya tenía muchos años de experiencia. Inicialmente fue pequeña, comenzamos con el área de reclutamiento.

”Posteriormente, vinieron clientes que me pidieron otros servicios, así fue como creció la empresa, según las necesidades del mercado. Ahora tenemos administración de planillas, también fuimos creciendo en las asesorías y otros servicios”.

— Leí que le gustaba coleccionar orquídeas, ¿De dónde surgió ese amor por las flores y por esta variedad en particular?

— Tuve la bendición de crecer en finca, entonces ahí uno va conociendo muchísimo sobre la naturaleza tan rica que existe en Costa Rica. Las orquídeas en particular, el culpable es mi esposo, que comenzó a regalármelas y yo empecé a interesarme.

”En este momento, podré tener cientos de orquídeas en mi casa. No es que tengo mucho espacio, pero las orquídeas uno las pone en un arbolito y generalmente solitas florecen. Técnicamente no es que soy una experta en orquídeas, más bien quisiera tener alguien que me ayude para que estén más bonitas”.

— ¿Desde cuándo empezó a coleccionarlas?

— Diría que posiblemente tengo unos 30 años de comenzar a comprar orquídeas. Tengo unos cinco árboles de guitite y ahí las sembramos. En mi casa me gusta tener también, por lo menos unas cuatro.

”Les doy el cuido los sábados y los domingos. Me preocupo de que no estén secas, de fumigar si es que tienen algún animalito o de abonarlas. Algún día tal vez me retire del todo, y me dedique 100% a las orquídeas”.

— También le gusta el avistamiento de aves. ¿Cómo surgió ese interés?

— Mi hermana mayor vivía en Estados Unidos. Cada vez que venía a Costa Rica nos invitaba a mi esposo y a mí a ver aves. Ella tenía muchos libros, cámaras, etc. y nos metió en ese hobby que también es muy lindo.

”Últimamente no hemos vuelto a hacer mucho bird watching (avistamiento de aves). Lamentablemente mi hermana falleció. Ella era la que nos llevaba, nos animaba y nos acompañaba. Sin embargo, es algo que me encanta. Es curioso porque uno ya por naturaleza se anda fijando en las aves”.

— ¿Han practicado esto en otros países o solamente en Costa Rica?

— Tengo un hijo y una hija en Estados Unidos, entonces sí nos hemos dedicado mucho a ver las aves de Atlanta. Nos hemos encontrado con pájaros muy especiales. Aquí en Costa Rica también hay lugares específicos muy especiales.

— Además de las orquídeas, las aves y los recursos humanos, ¿qué otras cosas le apasionan?

— Me apasiona mi familia. Me dedico todo lo que yo pueda a mis hijos y a mis nietos. Estoy muy orgullosa de mi familia. Los involucro en todo lo que pueda, no solo dentro de la empresa, sino que a nivel familiar trato de mantenerla muy unida.

“Tengo dos hijos y tres nietos en Estados Unidos, entonces viajo todo lo que yo pueda. No me pierdo un evento especial de mis hijos o nietos. Esa también es una pasión.”

— Sobre CEDES Don Bosco ¿cómo fue que surgió esa conexión?

— Hace 28 años, más o menos, doña Mayi Antillón, que era en ese momento ministra, me llamó por teléfono porque ella estaba trabajando con don Richard Beck, que fue otro gran mentor para mí. Ellos estaban comenzando la gran obra que se llama CEDES Don Bosco.

”Me invitaron a formar parte del comité. En cuanto vi lo que iba a ser, definitivamente me enamoré. A partir de ahí comencé a ser una voluntaria y activa en el comité de finanzas, todos estos años me he mantenido muy cercana.”

”También como madrina de estudiantes. Eso es parte del éxito de CEDES Don Bosco, poder ayudar a una gran cantidad de niños, muchachos y muchachas, que no tienen otra oportunidad para hacer un cambio en su vida. A través de becas les ayudamos para que salgan adelante”.

— ¿Nunca le ha interesado dar clases? ¿Involucrarse en el área académica?

— Vieras que es curioso, en un momento dado una universidad me solicitó que si yo podía dar clases. Pero realmente he estado muy ocupada, antes de tener esta empresa tenía una responsabilidad regional, entonces viajaba mucho.

”También tengo a mi familia en un primer lugar. Creo que no he tenido el tiempo para dar clases. Ha sido como una forma diferente. En vez de dar las clases a nivel académico, lo que estoy haciendo es capacitando mucho dentro de las empresas. Eso es como dar clases, pero desde las organizaciones”.