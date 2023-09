Cinde alcanza en setiembre 74% de su meta de atracción de inversión para 2023

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) anunció que, al cierre del tercer trimestre de este año, alcanzó 74% de su objetivo de atracción de proyectos de inversión extranjera directa (IED) planteado para 2023.

Así lo dio a conocer la agencia privada de asesoría de inversión por medio de un comunicado de prensa emitido este 27 de setiembre, donde informó de que durante el año en curso un total de 28 nuevas empresas confirmaron su decisión de establecerse en Costa Rica.

En setiembre del 2022, cuando el convenio entre la organización, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) aún estaba vigente, la organización proyectó que 38 empresas llegarían al país durante el 2023.

La directora general de Cinde, Marianella Urgellés, explicó a La Nación que a pesar de la ruptura del convenio con el Gobierno de la República, a principios de mayo, la agencia decidió mantener su objetivo de atraer 38 nuevos proyectos de inversión durante el 2023.

A inicios de mayo, el Gobierno de la República tomó la decisión de romper el convenio unilateralmente, argumentando que la situación fiscal impedía al Gobierno seguir aportando recursos para la ejecución del acuerdo. Desde ese momento, el Ejecutivo indicó que Procomer se haría cargo de la estrategia de atracción de IED del Gobierno.

En cuanto al origen de estas 28 multinacionales que establecerán operaciones en Costa Rica, abarcan diversos sectores, incluyendo servicios corporativos, tecnologías digitales, ciencias de la vida, manufactura e infraestructura turística.

La agencia también indicó que las empresas provienen de Estados Unidos, principal origen de inversiones, y de destinos no tradicionales como Finlandia, Suiza, Corea del Sur y Perú.

Urgellés explicó que los distintos proyectos son resultado de la diversificación de orígenes de donde Cinde capta la inversión, mientras se mantiene una “estrecha relación con un mercado clave como lo es Estados Unidos”.

Erick Scharf, presidente de la Junta Directiva de Cinde, destacó que nueve de las 28 compañías optaron por establecerse fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), eligiendo ubicaciones como Orotina, Turrialba, Puntarenas, Grecia, Puerto Viejo, Bagaces y Nicoya.

Esto quiere decir que casi una tercera parte de las empresas que Cinde asesoró para llegar al país se ubicaron fuera de la GAM.

Entre las empresas que anunciaron inversiones en Costa Rica, durante este 2023, y contaron con la asesoría de Cinde, están Databricks, OnProcess Technology, Service First, Zimworx, Active Campaign, Boss Tech, Cigniti Technologies Inc., Headstorm, Hitachi Solutions, Johnson & Johnson -J&J-, Sysdig, Transunion, Intricon y Zuora Inc.

Según indicó Cinde, las firmas se encuentran en distintas etapas de su proceso de instalación, y anuncio público de sus nuevas inversiones en Costa Rica, mientras que algunas de ellas ya iniciaron el reclutamiento de sus primeros equipos.

Además, el documento también menciona que seis de las empresas anunciadas a la fecha están en busca de sus primeros 550 colaboradores para los próximos meses.