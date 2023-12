Petróleo sigue bajando y deja a la Opep+ bajo presión

Las cotizaciones del petróleo tuvieron este lunes su tercera caída consecutiva desde que la Opep+ anunció nuevo recortes de producción, una reacción que pone bajo presión a esta alianza, que va quedándose sin municiones para sostener los precios.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero perdió 1,07% para cerrar en $78,03. El barril de West Texas Intermediate (WTI) para enero en tanto, perdió 1,39% a $73,04. Desde que la OPEP y sus aliados en la Opep+ anunciaron los recortes el jueves tras su reunión ministerial, el WTI perdió más de 6%.

La alianza prometió una reducción adicional de 900.000 barriles diarios de producción de enero a marzo, para llevar a unos 6 millones diarios menos el recorte desde octubre de 2022, más de 5% de la producción mundial. “Los operadores están un poco perdidos pero se interrogan sobre la amplitud exacta del recorte”, dijo Michael Lynch, de Strategic Energy & Economic Research (SEER).

El mercado duda de los compromisos asumidos por algunos miembros de la alianza, en particular Emiratos Arabes Unidos y Kuwait, “que podrían no respetar sus cuotas”, advirtió el analista. Ya Angola anunció que no se plegará a la cuota que le fue asignada.

“Se hace cada vez más difícil cada vez” para la Opep+, explicó Lynch, debido la degradación progresiva y constante de la coyuntura económica. Con la caída de la demanda, “recortaron más. Pero el problema es que se quedarán sin municiones”, argumentó el analista.

Mientras la Opep+ reduce su producción, Estados Unidos está en un récord absoluto de 13,2 millones de barriles, al que Brasil que también está en sus máximos; Irán en tanto está también en un pico en cinco años y Nigeria produce cada vez más.

Para Danny Flynn, de Price Futures Group, la perspectiva de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos en el mediano plazo, podría generar algo de optimismo en el mercado y ayudar a que los precios se recuperen.