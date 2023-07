Censo 2022: Población de Costa Rica es de 5.044.197 personas

La población del territorio costarricense alcanzó los 5.044.197 habitantes, según los primeros datos del Censo 2022, publicados este jueves 20 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El total de viviendas del país se estimó en 1.836.291.

Esta cantidad de habitantes es 17,3% mayor al dato reportado en el Censo 2011, cuando se indicó que Costa Rica tenía una población de 4.301.712 habitantes.

Sin embargo, en comparación con el dato ajustado del Censo 2011, que fue de 4.586.353, es 10% mayor . Esta cifra fue publicada por el INEC en el 2013, junto con las proyecciones poblaciones para el periodo 2012-2050, debido a que los estudios de este tipo tienen algún grado de omisión.

Elizabeth Solano Salazar, coordinadora del Censo 2022, fue la encargada de presentar los resultados este jueves, en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Fundación Omar Dengo.

Solano explicó que el resultado del Censo 2022 confirma que Costa Rica continúa un proceso de envejecimiento de la población. Además, destacó que se redujo la cantidad de personas por vivienda.

Floribel Méndez Fonseca, gerente del INEC, explicó que durante el proceso de recolección de los datos sufrieron una serie de contratiempos que impidieron obtener información.

En total, se visitaron 1.550.258 viviendas en todo el territorio nacional (88% de las viviendas del país), aunque Méndez destacó que hubo un incremento de las entrevistas no respondidas porque las personas no atendieron el llamado o no estaban en casa. De las casas visitadas, solamente 1.074.258 fueron censadas, es decir, el 58,5%.

La coordinadora del Censo explicó que validaron los datos con tres metodologías estadísticas diferentes, por lo que la información es confiable, a pesar de que el porcentaje de cobertura de viviendas censadas fue “parcial”. “No es el resultado que queríamos, pero es el que tenemos”, manifestó Solano.

Por sexo, la población costarricense se compone de 2.532.353 mujeres (50,2%), y 2.511.844 son hombres (49,8%).

Por provincia, San José encabeza la mayor concentración poblacional con 1.601.167 habitantes; le sigue Alajuela, con 1.035.466; Cartago, con 545.092; Puntarenas, con 500.166; Heredia, con 479.117; Limón, con 470.383; y, por último, Guanacaste, con 412.808.

El Censo Nacional de Población es la operación estadística más grande y compleja que se desarrolla en Costa Rica; en el país el primero se realizó en 1824.

A partir de este estudio se obtienen datos detallados sobre los habitantes de Costa Rica: el tamaño de la población, la estructura por edades, su distribución por regiones y sus características sociales, demográficas y económicas. La información que arroja el estudio se utiliza para formular políticas públicas y hacer más eficiente el uso de los recursos.

El Censo 2022 se empezó a aplicar el 8 de junio del 2022, sin embargo, la etapa de recolección de datos presentó dificultades, que fueron desde asaltos, reclamos por el pago del primer tracto del salario pactado o la imposibilidad de alcanzar el 100% de los censistas requeridos.

Solano, coordinadora del Censo 2022, explicó a La Nación, en mayo pasado, que los plazos establecidos por la institución se extendieron, luego de que el periodo de recolección de la información se amplió hasta setiembre del 2022. Inicialmente estaba previsto que la etapa de recolección terminara el 28 de junio del 2022.

De acuerdo con una información publicada por La Nación, en octubre del 2021, para la realización de esta última edición del Censo se estimó una inversión ¢14.000 millones, de ellos, ¢4.500 millones se ejecutaron entre el 2018 y el 2021.