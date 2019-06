Se aclara que las cuotas condominales y las cuotas de clubes privados no están sujetas al IVA, y las compras de servicios por plataformas digitales, no se gravan hasta que Tributación no publique una lista de las plataformas sobre las que debe cobrar el banco cuando paguemos con nuestras tarjetas de crédito o débito. Aunque no era totalmente necesario, se aclara que la venta de bienes y prestación de servicios que realicen las zonas francas, así como sus compras, están exentas.